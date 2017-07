WTA Bastad: facile Wozniacki, soffre Garcia

Semifinale contro Mertens per la danese, mentre la francese troverà Siniakova

Giornata dedicata ai quarti di finali di questo WTA International con le prime tre teste di serie ancora in gara. Si parte presto, alle 10 del mattino.

CAROLINE – La qualificata Kateryna Kozlova non crea troppe difficoltà a Caroline Wozniacki che fa suo il match in due set. Nel primo parziale, Caroline pare accontentarsi del break conquistato fra belle smorzate di dritto ed efficaci palle alte senza peso, rischia ma contiene le occasioni di rientro di Kozlova e chiude 6-3. Nel secondo, i tentativi di sfondamento ucraini si infrangono contro il muro danese e Kateryna, non abituata a vedersi ribattere certe accelerazioni, finisce per trovare l’errore o farsi sorprendere da qualche bel vincente. Wozniacki si porta rapidamente sul 5-0, perde un innocuo game di servizio e, subito dopo, si guadagna la semifinale contro la belga Elise Mertens, numero 55 del ranking, che in due ore di battaglia ha sconfitto la serba Aleksandra Krunic, n. 96.

CAROLINE (L’ALTRA) – La testa di serie numero 3 Caroline Garcia rischia l’upset, ma supera in tre set la ceca Barbora Krejcikova, n. 140 WTA. Ottimo, in ogni caso, il percorso della ventunenne di Brno proveniente dalle quali che si guadagna così il best ranking. Anche Caroline migliorerà la sua più alta classifica, l’attuale 20° posto. In un primo parziale non particolarmente entusiasmante, Barbora salva il primo turno di servizio da 0-40, ma la francese allunga al successivo game di risposta. Sul 5-2, Garcia si procura il set point con un bel passante in recupero e lo trasforma con il vincente numero 15. Sfruttata l’inerzia nei primi due giochi, Caro si fa prima raggiungere e, dopo che Barbora le ha annullato due palle del 5-3, infila una serie di errori che le costano il set: 6-4 Krejcikova. Sei break nei primi sei game testimoniano la tensione nella partita finale. Garcia è la prima a tenere la battuta, ma è subito imitata dalla ceca che brekka ancora in un nono game dove Caroline si fa prima applaudire per un dritto vincente no look (mentre Barbora si limita a look) e poi sbaglia un rovescio a campo aperto. Krejcikova serve per il match, ma Garcia mette a segno un parziale di 12 punti a 2 e porta a casa l’incontro. Domani, contro Siniakova, dovrà essere ben più costante se vuole avere qualche chance.

CHI BEN COMINCIA… – Come nelle previsioni, è un match molto combattuto e ricco di vincenti quello tra Katerina Siniakova, finalista dell’edizione 2016, e Anastasija Sevastova, numero due del seeding. Katerina è on fire nei primi giochi, però Anastasija non sfrutta l’opportunità di riprendersi subito il break fallendo una facile chiusura con l’avversaria “morta” dopo tre incredibili recuperi. La ceca continua allora la sua corsa fino al 5-1 prima di aggiudicarsi il set per 6-3. Dopo aver iniziato nel migliore dei modi anche il secondo parziale e subito il recupero lettone, Siniakova risponde sul 5 pari e 0-40, ma Sevastova è brava a raddrizzare il game e a spianarsi la strada per il set aprendo con due vincenti il gioco successivo per poi approfittare di un doppio fallo. Anastasija, recidiva, parte ancora sotto 1-3 nel terzo, ma di nuovo rientra con Katerina che rischia la caviglia quando il piede le si pianta invece di scivolare. A differenza del secondo set, sul 5 pari, Siniakova non si lascia sfuggire la possibilità di brekkare per poi chiudere con il servizio al secondo match point.

Risultati:

[3] C. Garcia b. [Q] B. Krejcikova 6-2 4-6 7-5

[1] C. Wozniacki b. [Q] K. Kozlova 6-3 6-1

[7] K. Siniakova b. [2] A. Sevastova 6-3 6-7 7-5

E. Mertens b. A. Krunic 6-4 2-6 6-4

Michelangelo Sottili