WTA Nanchang: tre cinesi in semifinale, Shuai Peng prima favorita

Sempre più affare casalingo il torneo sul cemento in Cina. Solo la giapponese Hibino spezza il dominio delle giocatrici di casa

Un torneo WTA International che si tramuta in una specie di campionato nazionale cinese quello sul cemento di Nanchang. Tre delle quattro semifinaliste sono infatti locali con la sola aggiunta della giapponese Nao Hibino che ha battuto un’altra cinese ai quarti la qualificata Jing-Jing Lu col punteggio di 6-2 6-4.

Tutti gli incontri si sono conclusi in due set: nel primo match di giornata la wild-card Yafan Wang ha battuto la taiwanese Hsieh chiudendo la pratica dopo un set visto che dopo averlo vinto al tie-break per 9 punti a 7, il secondo è finito 6-0 rapidamente. Poi, dopo il già citato successo di Hibino su Lu è stata la volta di Shuai Peng, N.2 del seeding che ha copiato il punteggio della Wang vincendo il primo al tie-break per poi chiudere con un perentorio 6-0 contro la connazionale Zhu.

Infine Xin-Yun Han ha eliminato l’unica giocatrice non asiatica rimasta in tabellone, Arina Rodionova. Non c’è storia nel primo set che finisce rapidamente 6-1, più lottato al secondo che la cinese vince al dodicesimo gioco.

Semifinali dunque in programma domani: Wang-Hibino e Han-Peng.

Risultati:

[WC] Y. Wang b. S. Hsieh 7-6(7) 6-0

N. Hibino b. [Q] J.J Lu 6-2 6-3

X. Han b. A. Rodionova 6-1 7-5

[2] S. Peng b. L. Zhu 7-6(2) 6-0