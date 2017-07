Accadde oggi: Connors sul tetto del mondo per la prima volta

Il 29 luglio di 43 anni fa Jimbo diventava numero 1 del mondo. Ci rimase per più di tre anni

Jimmy Connors è indubbiamente uno dei tennisti più longevi della storia di questo sport e il suo regno più duraturo alla testa della classifica mondiale iniziò proprio il 29 luglio del 1974 quando scavalcò John Newcombe. All’epoca il californiano aveva 21 anni e mantenne la prima posizione del ranking per 160 settimane consecutive – record di allora – fino al 22 agosto del 1977 quando fu scavalcato per una sola settimana di Bjorn Borg. Al momento del ritiro invece il conteggio delle settimane da numero 1 arrivò a 268. In quell’anno Connors mise a segno un triplete storico vincendo tre tornei Major su quattro: Australian Open, Wimbledon e US Open.

La rivalità tra Connors e Newcombe non era solo relegata al ranking, ma si estendeva anche in campo. L’australiano, di 8 anni più grande, vinse i primi due confronti giocati sull’erba – i quarti di finale degli US Open del 1973 e la finale in Australia nel 1975 – mentre Jimmy vinse i successivi due giocati sul veloce a Sydney e Hong Kong negli anni 1978-79.