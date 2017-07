Qualificazioni ATP: Giannessi cerca un altro exploit

Alessandro Giannessi ha buone chance di entrare nel main draw di Kitzbuhel. Altrettanto si può dire per Bega a Washington

Dopo aver raggiunto la prima semifinale della carriera in un evento ATP ad Umago, Alessandro Giannessi ha deciso di battere il ferro finché è caldo e giocherà per la quarta settimana consecutiva. Nel corso di una conferenza stampa in Croazia aveva detto di non volersi accontentare e ora vuole trasformare le parole in fatti. Dopo l’uscita al primo turno al Challernger di Cortina, il tennista di La Spezia sarà l’unico italiano a presente nel tabellone di qualificazioni dell’ATP 250 Generali Open di Kitzbuhel e nel primo incontro dovrà affrontare il n. 328 del mondo Miljan Zekic. Il n. 84 del mondo, accreditato della testa di serie n. 1, non dovrebbe avere problemi contro il serbo, problemi che invece potrebbero arrivare già nel match successivo dove molto probabilmente ci sarà il NextGen greco Tsitsipas. Altri nomi illustri presenti sulla terra austriaca sono quelli di Janowicz e Mathieu.

Sorvolando l’Oceano Atlantico e atterrando a Washington, troviamo l’altro italiano impegnato nelle qualificazioni e si tratta di Alessandro Bega. Il n. 352 del mondo, dopo i tentativi non andati a buon fine a Newport e Atlanta, ha deciso di provarci anche nella capitale degli Stati Uniti e al primo turno sfiderà la wild card locale Danny Thomas (17 anni, n. 1163). Il tennista dalla classifica più alta presente sul cemento del City Open è l’indiano Ramkumar Ramanathan, numero 178, passato brevemente alla ribalta per la vittoria su Thiem in Turchia di un mese fa.