WTA Bastad: Wozniacki sfida Siniakova per il titolo

L’ex numero 1 del mondo batte Elise Mertens al termine di un match molto lottato e raggiunge la quinta finale dell’anno. La danese trova in finale Katerina Siniakova che ha eliminato Caroline Garcia

Caroline Wozniacki raggiunge la finale del WTA International di Bastad e si prepara ad affrontare per il titolo la ceca Katerina Siniakova, numero 56 del mondo. Per Caroline, quella in programma domani, sarà la quinta finale del 2017 dopo le quattro perse quest’anno e sarà soprattutto la quarantasettesima nel circuito WTA. La danese, ex numero 1 del mondo e oggi al numero 6 del ranking, ha battuto, in tre set, e al termine di un match molto lottato andato oltre le due ore di gioco, la belga Elise Mertens (numero 55 WTA) che ha trovato la chiave giusta per mettere in difficoltà Caroline proprio sulla superficie di gioco che le creato da sempre maggiori difficoltà.

L’inizio del match è stato in salita per Wozniacki che si è trovata, sin da subito, ad inseguire nel punteggio mentre Mertens, con il rovescio, ha trovato accelerazioni vincenti e ha dato prova di grande solidità al servizio. Dal sesto game in poi, però, è stata la danese a farsi aggressiva: Caroline ha accorciato gli scambi, chiudendo subito i punti e trovando risposte vincenti che le hanno permesso di conquistare 12 punti a 1. La belga, però, non ha mollato e quando si è trovata a servire per il 5 pari è stata brava a salvare due set point. La chiusura del primo parziale è stata rimandata al dodicesimo game dove la maggiore esperienza di Wozniacki, nei momenti decisivi, ha fatto la differenza.

Nel secondo set, invece, Caroline ha abbassato il numero di prime palle in campo, è stata più incerta e Mertens ne ha subito approfittato conquistando il break che si è rivelato decisivo per chiudere il parziale. In tutto il secondo parziale Mertens è stata molto solida al servizio e la danese non è riuscita a concretizzare le poche occasioni avute per riaprire il parziale. La belga ha, quindi, chiuso il set per 6 giochi a 4 rimandando la contesa del match al set decisivo. È stata la maggiore preparazione fisica di Wozniacki a fare la differenza: la danese è andata avanti nel punteggio salendo sul 2 a 0 ma, qualche distrazione di troppo, le ha impedito di imprimere l’accelerazione definitiva. La numero 6 del mondo ha perso la battuta con la belga che ha provato a restare attaccata al punteggio ma, allo stesso tempo, ha iniziato ad essere più fallosa. Caroline ha riconquistato il break e, grazie al servizio e ai tanti punti ottenuti con il suo rovescio, ha chiuso il match per 6 giochi a 2.

Tra Caroline e il primo titolo del 2017, adesso, c’è la ceca Katerina Siniakova (n. 56 WTA) che, nella prima semifinale di giornata, ha battuto la francese Caroline Garcia (n. 20 WTA). Una partita che è stata segnata da continue interruzioni a causa della pioggia e che, però, non ha impedito a Siniakova di portare a casa il match. L’inizio è stato da incubo per la francese che ha messo poche prime in campo, ha commesso molti doppi falli e soprattutto è stata fallosa con il dritto. Siniakova, invece, ha approfittato degli errori dell’avversaria e ha conquistato subito il break. Sull’1 a 0 la partita è stata sospesa per pioggia ma la pausa non è servita a Garcia per riordinare un po’ le idee. La numero 20 del mondo ha continuato a sbagliare mentre la ceca le ha tolto il tempo e ha chiuso subito i punti trovando diversi vincenti che l’hanno portato sul 4 a 0. La francese ha provato a reagire e ha ottenuto il primo game del match. Siniakova, grazie ad una prestazione molto solida ed efficace in battuta, non ha permesso a Garcia di rientrare nel set e ha chiuso per 6 giochi a 2.

Anche nel secondo parziale la francese si è trovata costretta ad inseguire dopo aver perso il primo game al servizio. E se Siniakova è partita forte salendo sul 3 a 1, Garcia, a poco a poco, ha iniziato a ritrovare il suo tennis: gli errori sono diminuiti, mentre è salito il numero dei vincenti, così come è aumentata l’intensità della francese in risposta che è riuscita a recuperare il break e a portarsi avanti con il servizio. La ceca, però, ha avuto il merito di restare attaccata ad ogni 15 e quando sul 5 a 4 si è trovata a servire per salvare il set è stata brava ad annullare due set point che avrebbero portato il match al set decisivo. Salvato il parziale Siniakova ha giocato a braccio sciolto nel game di risposta e ha strappato il servizio a Garcia dandosi l’opportunità di servire per il match e la finale. Proprio sul 6 a 5 Siniakova, però, la partita è stata sospesa per la pioggia.

Solo dopo quasi due ore di sospensione il gioco è ripreso con la ceca che non ha tremato e ha conquistato la sua seconda finale consecutiva a Bastad dopo quella persa lo scorso anno dalla tedesca Laura Siegmund.

Risultati:

[1] C. Wozniacki b. E. Mertens 7-5 4-6 6-2

[7] K. Siniakova b. [3] C. Garcia 6-2 7-5