WTA Stanford: Azarenka no, Kvitova e Sharapova sì

Vika costretta a dare forfait a causa di un virus. Petra e Masha saranno invece ai nastri di partenza

La bielorussa Azarenka è stata costretta a ritirarsi dal WTA Premier di Stanford. “Sono molto triste di non poter partecipare al torneo di Stanford della prossima settimana. Sono stata male per tutta la settimana a causa di un virus e di conseguenza non posso essere competitiva” queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex-numero 1 del mondo. “Il torneo, uno dei migliori del circuito, era stato segnato sul mio calendario sin dal giorno in cui avevo pianificato il mio ritorno in campo dopo la nascita di Leo. Sono molto triste di non poter giocare davanti i miei fan a Stanford e spero si esserci l’anno prossimo”.

Con una tennista in procinto di lasciare il torneo, ecco che subito un’altra grande stella della WTA fa il suo ingresso e si tratta di Petra Kvitova. La tennista ceca ha accettato una wild card e sarà per lei la prima volta al Bank of the West Classic. Inoltre Kvitova, decidendo di giocare a Stanford, sarà presente sui campi in cemento degli Stati Uniti per cinque settimane su sei: Stanford, Toronto, Cincinnati, New Haven e US Open.

Ricordiamo inoltre che il torneo giocato sui campi della Stanford University quest’anno avrà una entry list davvero eccelsa perché, tra le altre, ci saranno anche la neo-campionessa di Wimbledon Muguruza, e avverrà il secondo rientro di Maria Sharapova.