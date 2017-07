ATP Atlanta: Isner contro Harrison, sarà derby USA per il titolo

Big John ha la meglio su Gilles Muller senza troppe difficoltà. Ryan Harrison rimonta Kyle Edmund

Per la settima volta su otto edizioni John Isner disputerà la finale del BB&T Atlanta Open, e per la terza volta ci sarà una finale tutta a stelle e striscie. La testa di serie n. 1 ha rispettato agevolmente i pronostici mentre per Harrison l’ultimo passo verso l’atto conclusivo dell’ATP 250 è stato il più difficile.

La prima semifinale in programma è uno di quei match davvero inusuali che portano con sé tante curiosità a livello statistico: ad affrontarsi sono John Isner e Gilles Muller, i quali insieme raggiungono 401 cm. Tra loro si registrano 5 precedenti, di cui due avvenuti proprio sui campi dell’Atlantic Station di Atlanta negli anni 2010-11. L’americano ha vinto le prime tre sfide mentre Gilles le due più recenti, compresa quella piena di polemiche giocata lo scorso anno al Queen’s. Dei 14 set giocati, 9 si sono conclusi al tie-break. Si segnala infine che ha sempre vinto quello dal ranking più basso (tranne questa volta). Questa volta l’americano è stato solido alla battuta ma comunque non particolarmente brillante; a stupire davvero invece è stata la sua grande reattività in risposta: se nella partita precedente aveva fatto dei passi in avanti nel tenere gli scambi da fondo, in semifinale ha completato l’opera. Nel primo set John si è accontentato di un break sul punteggio di 1 pari, ottenuto anche con un po’ di fortuna per via di alcuni nastri, mentre nel secondo set il merito dei due break è stato tutto suo e delle sue risposte di rovescio. Per Muller la sconfitta in semifinale va vista come un buon punto di allaccio tra l’ottima stagione disputata su erba e le buone prospettive che gli si presentano sul cemento americano.

Alle 19:00 ora locale (1:00 in Italia) scendono in campo gli altri due semifinalisti: Kyle Edmund n. 45, e Ryan Harrison n. 42, per la prima volta uno contro l’altro. Il britannico è alla sua seconda semifinale in carriera – la prima la raggiunse ad Anversa lo scorso anno – mentre il suo avversario ne ha giocate ben otto, di cui due proprio ad Atlanta.

Inizialmente Ryan opta per una posizione molto arretrata in risposta e la cosa gli impedisce di prendere il controllo dello scambio, tuttavia ciò non si rivelerà necessario. Nel fatidico settimo game Edmund si fa sorprendere da un paio di colpi profondi e poi incappa in due errori a dir poco grossolani che gli costano il break a 0. Il tennista texano alterna improvvise discese a rete con scambi più remissivi, e questa tattica all’apparenza confusionaria gli impedisce di chiudere il set quando va a servire sopra 5-4. Edmund si rimette in carreggiata e si giunge al tie-break. A questo punto entrambi commettono svariati errori ma Harrison ha l’aggravante di essersi anche innervosito e perde dunque il parziale 7-5. Per sua fortuna riesce a trasformare subito il nervosismo in proficua aggressività, e il secondo set si chiude 6-3 in suo favore in appena mezz’ora grazie ad un unico break nel quarto game. Il dritto di Edmund, che fino a quel momento non gli aveva creato problemi, inizia a mostrare delle crepe mentre la testa di serie n. 4 si fa sempre più solido nelle situazioni difensive. Questo andamento trova la sua massima rappresentazione nel nono game, quello decisivo dove il britannico si fa brekkare a 0. In 2 ore e 5 minuti, chiudendo 6-4, Harrison raggiunge quindi la sua seconda finale dell’anno nonché della carriera – la prima fu a Memphis.

Risultati:

[2] J. Isner b. [3] G. Muller 6-4 6-2

[4] R. Harrison b. [5] K. Edmund 6-7(5) 6-3 6-4