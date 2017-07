ATP Challeger Cortina: Carballes Baena travolge Gerald Melzer

Al Challenger di Cortina Roberto Carballes Baena domina la finale contro Gerald Melzer

DA CORTINA – Lo spagnolo Roberto Carballes Baena si aggiudica in un lampo la finale della 4a edizione del Challenger di Cortina, travolgendo Gerald Melzer con lo score di 6-1 6-0. L’austriaco è stato molto falloso da fondo campo; nel secondo set ha tentato ulteriormente di variare, forzando inoltre la prima di servizio. Ma Carballes non gli ha mai concesso la chance di rientrare in partita. Solidissimo da fondo ed estremamente coriaceo fisicamente, il tennista di Tenerif si è dimostrato sempre puntuale, anche quando il fratello minore di Jürgen tentava di sfondare.

Roberto non ha dunque avvertito la stanchezza dopo il match tirato di ieri contro Granollers, match che Andrea Mantegazza, Direttore del torneo, ha definito il “migliore di questi quattro anni“. Ora Carballes, attuale n. 158 ATP, da lunedì salirà alla posizione n. 131 mentre Melzer sarà n. 150.

“Mi scuso se non avete avuto la finale che speravate” ha dichiarato molto simpaticamente il tennista di Vienna nelle dichiarazioni post match; ma la verve non manca neanche a Carballes Baena che confessa di aver fatto “la più bella partita della mia vita” e si rivolge a Melzer con un simpatico “Scusa per oggi!”

Con la collaborazione di Ilvio Vidovich