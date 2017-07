ATP Los Cabos e Kitzbuhel: il tabellone. Lorenzi da campione in carica

Sorteggiato il tabellone degli ATP 250 di Kitzbuhel e Los Cabos. Due italiani sulla terra austriaca (Lorenzi e Fognini). Berdych guida a Los Cabos

Sulla terra di Kitzbuhel l’Italia prova a lasciare ancora il segno. Dopo la finale di Umago e quella di Gstaad – Fognini è in campo contro il tedesco Hanfmann – sarà ancora il duo composto da Fognini e Lorenzi a tentare l’assalto al titolo. Il senese è anche il campione in carica del torneo austriaco. Gli azzurri saranno ancora seconda e terza testa di serie del tabellone, il cui seeding è guidata da Pablo Cuevas. Bye per le otto teste di serie. Ancora una wild card per Tommy Haas (assieme ai padroni di casa Ofner e Melzer), special exempt per Hanfmann e Delbonis, semifinalista ad Amburgo.

Il tabellone

A Los Cabos (montepremi 727.995$) si gioca invece sul cemento, sebbene tra le otto teste di serie ben tre siano spagnole (Verdasco, Ramos e Lopez). Il n.1 è Tomas Berdych, in tabellone grazie a una wild card, che assieme agli altri sette favoriti beneficerà di un bye. Una sola delle altre wild card è affidata a un messicano (Manuel Sanchez, n.622), mentre l’ultima è andata a Thanasi Kokkinakis che tornerà a testare la sua condizione atletica dopo le ultime promettenti apparizioni. Nessun italiano in tabellone né in quello di qualificazione.

Il tabellone