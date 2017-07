Qualificazioni ATP: Giannessi fallisce, Bega sogna l’esordio

Manca l'ultimo turno per la conclusione dei tornei di qualificazione a Washington, Los Cabos e Kitzbuhel. Un solo italiano ancora in gioco: è Alessandro Bega

Per la terza settimana consecutiva il circuito ATP vedrà disputarsi tre differenti tornei. Ad Amburgo, Gstaad e Atlanta si andranno a sostituire da lunedì l’ATP 500 di Washington (cemento) e gli ATP 250 di Kitzbuhel (terra) e Los Cabos (cemento). La terra austriaca mantiene quindi in vita il tennis europeo, che scomparirà invece ad agosto per ritornare dopo gli US Open. Solo due italiani hanno tentato la via delle qualificazioni: Alessandro Bega a Washington e Alessandro Giannessi a Kitzbuhel, dove l’azzurro era tds n.1 del tabellone cadetto.

ATP Kitzbuhel: Giannessi già eliminato

Non è stato un esordio felice quello di Alessandro, battuto al primo turno (3-6 7-5 6-4) dal serbo Miljan Zekic (n.328). Una sconfitta un po’ a sorpresa che inverte una buona tendenza per il tennista ligure, semifinalista a Umago. Nelle quattro finali per l’accesso al tabellone principale non ci saranno quindi italiani in campo. Il giustiziere di Giannessi sfiderà il giovane Tsitsipas. Ecco le quattro finali.

M. Marterer vs M. Linzer

T. Monteiro vs F. Bagnis

S. Giraldo vs Kovalik

S- Tsitsipas vs M. Zekic

ATP Washington: Bega al turno decisivo

Anche grazie a un sorteggio benevolo Alessandro Bega (classe 1991, n. 352 ATP) è riuscito a vincere il suo primo incontro in un tabellone di qualificazione del circuito maggiore. Ha sconfitto la wild card statunitense Danny Thomas – n.1163 – e affronterà adesso in finale il brasiliano Sorgi (n.289) contro cui il pronostico non è chiuso. L’occasione per accedere al primo main draw ATP in carriera è davvero ghiotta. I posti riservati ai qualificati nel tabellone di Washington sono sei. Si rivede il vulcanico Marinko Matosevic che non disputa un incontro nel circuito maggiore da due anni e quest’anno aveva tentato le qualificazioni solo all’Australian Open. Di seguito gli incontri che riempiranno i posti ancora vuoti in tabellone, in programma nel pomeriggio di domenica.

A. Bega vs J.P. Sorgi

M. Polmans vs A. Halebian

A. Gonzalez vs E. Leshem

S. Bangoura vs A. Krajicek

M. Matosevic vs R. Ramanathan

L. Broady vs Y. Bhambri

ATP Los Cabos

Livello più basso anche in quel di Los Cabos. Nessun italiano in tabellone, la tds n.1 è il francese Quentin Halys (n.135). Queste le quattro finali che si disputeranno nella notte tra domenica e lunedì.