Tabelloni WTA: le star si ritrovano a Stanford

Garbine Muguruza, Maria Sharapova e Petra Kvitova sono le big del torneo californiano. A Washington si rivede invece Simona Halep

Prende il via la stagione estiva sul cemento americano che avrà negli US Open l’evento più importante e conclusivo. Si inizia subito forte, con presenze importanti nei tornei di Stanford (categoria Premier) e Washington DC (combined, categoria International), in attesa di vedere una partecipazione ancor più prestigiosa nel Premier 5 di Toronto la settimana successiva.

Ma andiamo con ordine e partiamo da Stanford. La città californiana vicina a San Francisco e nota per la sua Università, quest’anno si fregia della presenza della campionessa uscente di Wimbledon Garbiñe Muguruza e di quella di Maria Sharapova, al suo secondo rientro annuale dopo l’infortunio di Roma. Non di minor interesse le presenze di Petra Kvitova e Madison Keys. L’Italia potrà contare su Francesca Schiavone che a 37 anni è la prima azzurra nella Race.

Ma vediamo gli incroci del tabellone. Bye al primo turno per le prime quattro teste di serie (Muguruza, Kvitova, Keys e Pavlyuchenkova), mentre Sharapova, che gode di una wild card, dovrà vedersela con Jennifer Brady, statunitense che non dovrebbe rappresentare un ostacolo troppo impegnativo per la bionda siberiana. Dalla parte di Maria (quella alta del tabellone) il quarto possibile è con Madison Keys, la semifinale con la testa di serie numero 1 Garbiñe Muguruza. La spagnola, recente campionessa di Wimbledon, potrebbe trovare Ana Konjuh ad attenderla nel suo quarto, o eventualmente l’altra giovane rampante Natalia Vikhlyantseva. Nella parte bassa Petra Kvitova potrebbe trovare al secondo turno Francesca Schiavone, se la milanese riuscirà a sconfiggere Bondarenko al primo turno. A sfidarla nel quarto teorico c’è la teen-ager Catherine Bellis, mentre in semifinale Pavlyuchenkova o Vandeweghe. Ecco il tabellone completo.

(1) Muguruza vs BYE

Doi vs Day

Vikhlyantseva vs Q

(5) Konjuh vs Q

(3) Keys vs BYE

Q vs Osaka

(WC) Sharapova vs Brady

(7) Tsurenko vs Arruabarrena

(6) Vandeweghe vs Tomljanovic

Gibbs vs (WC) Liu

Riske vs Linette

(4) Pavlyuchenkova vs BYE

(8) Bellis vs Cornet

Q vs Ahn

Schiavone vs Bondarenko

(2/WC) Kvitova vs BYE

Meno star rispetto a Stanford, ma tante buone giocatrici anche nel torneo City Open di Washington DC. Nella capitale a stelle e strisce a comandare il tabellone sarà Simona Halep, che al primo turno troverà Sloane Stephens a cui è stata assegnata una wild card. La statunitense che è rimasta ferma circa un anno a causa di un infortunio al piede (ritorno poco fortunato a Wimbledon) si trova praticamente senza classifica, addirittura al numero 926 WTA. Halep è in una parte di tabellone non così semplice, perché al secondo turno potrebbe trovare Shelby Rogers da cui è stata nettamente battuta agli Australian Open, e nel quarto di finale Makarova o Puig, giocatrici incostanti ma che in carriera hanno raggiunto traguardi importanti. Nel secondo quarto di tabellone potrebbe succedere un po’ di tutto, perché le due teste di serie, Lauren Davis (finalista nel 2016) e Oceane Dodin, hanno un pedigree ben al di sotto di altre atlete presenti in questo settore, quali Jankovic, Errani e Lisicki. Ma nessuna di queste è in un periodo brillante.

La parte bassa di tabellone è capitanata da Kristina Mladenovic, che sbrigata la pratica Tatjana Maria potrebbe incontrare al secondo turno Camila Giorgi. L’azzurra non dovrebbe avere troppi problemi a sbarazzarsi al primo turno della wild card canadese Bianca Andreescu. Mchale è l’altra testa di serie di questo ultimo quarto, Bouchard e Petkovic i nomi più altisonanti. Il terzo quarto di tabellone ha in Goerges e Niculescu le due teste di serie. Ma vediamo il tabellone completo.

(1/WC) Halep vs (WC) Stephens

Duque-Marino vs Rogers

Q vs Puig

Q vs (7) Makarova

(3) Davis vs Sabalenka

Lisicki vs Q

Ozaki vs Errani

Jankovic vs (5) Dodin

(6) Niculescu vs Hibino

Q vs Tig

Van Uytvanck vs Cepelova

Abanda vs (4) Goerges

(8) McHale vs Bouchard

Petkovic vs Nara

(WC) Andreescu vs Giorgi

Maria vs (2) Mladenovic

Per gli appassionati di tennis femminile ci sarà la possibilità di seguire i due tornei su Supertennis (TV e streaming web), ma anche tramite la nuova TV ufficiale della WTA in streaming (a pagamento). La settimana successiva si andrà a Toronto, con la promessa partecipazione di quasi tutte le big. Fra le altre si dovrebbero rivedere Pliskova, Kerber, Venus Williams, Ostapenko e Konta. Buona settimana di tennis.

Massimo Aceti