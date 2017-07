Washington si veste da “1000” e promette spettacolo

Thiem, Zverev, Kyrgios, Nishikori, Raonic, Dimitrov e del Potro a Washington. Fognini e Lorenzi ci riprovano a Kitzbuhel, Berdych e Querrey scelgono Los Cabos

Citi Open Washington D.C., Stati Uniti. Cemento. ATP 500. Montepremi: 2.002.450$

A Washington si entra nel vivo della preparazione per gli US Open: quattro top10 in tabellone guidati da Dominic Thiem, testa di serie numero 1, e Kei Nishikori, numero 2 e vincitore due anni fa; wild card a Milos Raonic – campione nel 2014 – e Grigor Dimitrov, rispettivamente teste di serie numero 3 e 4. Dopo la pausa post Wimbledon tornano anche Zverev, del Potro (tre volte vincitore) e Muller, oltre a Kyrgios che la settimana scorsa non ha potuto difendere il titolo ad Atlanta a causa del perdurare del fastidio all’anca. Molti gli incroci interessanti a partire dal terzo turno: da Nishikori-Delpo a Kyrgios-Zverev, da Pouille-Muller a Isner-Sock. Thiem partirà probabilmente contro Pospisil per poi vedersela con Anderson, due partire che si preannunciano molto tirate; nel suo quarto c’è anche il detentore del titolo Gael Monfils che assieme al maggior degli Zverev potrebbe dar vita a un match molto divertente al terzo turno.

Spazio anche per Fabbiano che esordirà con Nicolas Mahut, già affrontato nel 2010 nelle qualificazioni di Metz (vinse Mahut al terzo set). Il pugliese deve riscattare la brutta sconfitta di Atlanta e provare a guadagnarsi l’accesso al secondo turno dove ad aspettarlo c’è già Milos Raonic. Anche Luca Vanni sarebbe potuto entrare direttamente in tabellone, ma all’ultimo ha deciso di cancellarsi preferendo il challenger di Segovia, Spagna. È entrato invece in tabellone passando dalle qualificazioni Alessandro Bega, che ha battuto al turno decisivo il brasiliano Joao Pedro Sorgi, numero 289 ATP. Grazie a questa vittoria il 26enne azzurro farà il suo esordio assoluto a livello ATP contro il tunisino Malek Jaziri.

Qualificati: A. Bega, R. Ramanathan, Y. Bhambri, E. Leshem, S. Bangoura, A. Halebian

A. Bega, R. Ramanathan, Y. Bhambri, E. Leshem, S. Bangoura, A. Halebian Wild Card: M. Raonic, G. Dimitrov, K. Nishikori, T. Paul, T. Smyczek

M. Raonic, G. Dimitrov, K. Nishikori, T. Paul, T. Smyczek Protected Ranking: D. Tursunov

D. Tursunov Last Direct Acceptance: M. Krueger (182)

Generali Open Kitzbühel, Austria. Terra Rossa. ATP 250. Montepremi 540.310€

Sia Fognini, testa di serie numero 2, che Lorenzi, numero 3, saranno presenti a Kitzbühel dove Paolino difende lo splendido titolo conquistato la scorsa stagione. Vista la grande dose di fiducia accumulata dai due nelle ultime due settimane con la finale di Lorenzi a Umago e il titolo di Fabio a Gstaad, ci sono buone probabilità di vedere un italiano nelle fasi finali del torneo. Tabellone più complicato per Fognini che dovrebbe vedersela con Kuznetsov al secondo turno; secondo la classifica Struff sarebbe il suo avversario nei quarti ma occhio a Dolgopolov. I più accreditati per raggiungerlo in semifinale sono poi Vesely e Simon. Lorenzi aspetta il vincente tra Sousa e Youzhny, mentre ai quarti ci dovrebbe essere Robin Haase con cui Paolo ha vinto due volte su due, compresa una nel 2014 proprio a Kitzbühel. Il senese si trova nella parte alta presidiata dal favorito del seeding, Pablo Cuevas, che dopo il bye potrebbe incontrare il finalista della scorsa edizione Nikoloz Basilashvili impegnato nella sfida con il giovane austriaco Sebastian Ofner, 21enne in ascesa.

Qualificati: M. Zekic, S. Giraldo, F. Bagnis, M. Marterer

M. Zekic, S. Giraldo, F. Bagnis, M. Marterer Wild Card: T. Haas, S. Ofner, G. Melzer

T. Haas, S. Ofner, G. Melzer Special Exempt: Y. Hanfmann, F. Delbonis

Y. Hanfmann, F. Delbonis Last Direct Acceptance: M. Youzhny (86)

Abierto Mexicano de Tenis Mifel Presentado Por Cinemex, Los Cabos, Messico. Cemento. ATP 250. Montpremi: 727.995€

A Los Cabos, una delle mete turistiche principale del Messico, si svolge la seconda edizione di uno dei 250 più ricchi al mondo. Lo scorso anno nell’edizione inaugurale del torneo Ivo Karlovic aveva sconfitto Feliciano Lopez; entrambi sono presenti anche quest’anno rispettivamente come quinto e quarto favorito del tabellone. Wild card al numero 1 del seeding Thomas Berdych che viene dalla semifinale di Wimbledon; esordio con Kravchuk o un qualificato. La testa di serie numero 2 è Sam Querrey che per una volta ha “disertato” il torneo di casa a Washington. Le altre due wild card sono andate a Manuel Sanchez, tennista classe ’91, posizionato oltre la 600ª posizione nel ranking, e a Thanasi Kokkinakis che darà vita a una sfida interessante con l’altro NextGen Frances Tiafoe. Non ci sono italiani in tabellone.

Qualificati: A. Santillan, Q. Halys, M. Ebden, E. King

A. Santillan, Q. Halys, M. Ebden, E. King Wild Card: T. Berdych, T. Kokkinakis, M Sanchez

T. Berdych, T. Kokkinakis, M Sanchez Last Direct Acceptance: Y. Uchiyama (180)

