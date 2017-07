WTA Ranking: cosa ci riserveranno i tornei americani?

Alcune valutazioni sulla classifica in base ai punti in scadenza e al rendimento delle migliori sul cemento. Due novità in top20: l’esordio di Konjuh e l’uscita di Keys

Con le vittorie di Shuai Peng e Katerina Siniakova, rispettivamente a Nanchang e a Bastad, si chiude la parentesi dei tornei post Wimbledon e, questa settimana, si riparte dal Nord America. I tornei in programma sono quelli di Stanford e di Washington DC, dove si rivedranno Sharapova e Kvitova ma non Azarenka.

STABILI LE PRIME 15 – La novità rilevante in top20 è l’assenza di Madison Keys. L’americana perde 5 posti (le escono 585 punti della finale di Montreal 2016) e scende al n.21. Al suo posto troviamo, per la prima volta così in alto, la croata Ana Konjuh (+1, n.20). Si avvicina alle prime 20 la cinese Shuai Peng (+9, n.23). Il secondo titolo in carriera vale a Katerina Siniakova un balzo di 17 posti fino al n.39. La giovane ceca si avvicina al best ranking, il n.36, con concrete possibilità di migliorarlo. In grande spolvero anche la giapponese Nao Hibino. Per lei 180 punti in cascina, grazie alla finale in Cina, e ben 20 posizioni messe alle spalle. Il 72° posto che occupa oggi non è il suo miglior piazzamento (è stata n.56) ma può ritenersi comunque soddisfatta. Segna invece il best ranking Elise Mertens: +8 posti e ingresso in top50, al n.47.

COSA ATTENDERSI DA CEMENTO AMERICANO – Approfittiamo della calma che regna nel ranking, per fare un punto della situazione. Recentemente la WTA ha stilato una graduatoria delle migliori interpreti sul cemento negli ultimi 3 anni partendo dalle entry list dei tornei in programma in Nord America. Il rendimento sul cemento è stato valutato grazie a un Hard Court Index così calcolato:

100% dei punti guadagnati sul cemento nel 2017

100% dei punti guadagnati sul cemento nel 2016

75% dei punti guadagnati sul cemento nel 2015

50% dei punti guadagnati sul cemento nel 2014

La classifica che ne è scaturita è la seguente:

Giocatrice Hard Court Index Career Hard Court Win % Risultati rilevanti recenti 1 Angelique Kerber 11414.5 64.8 2016: US Open Champion, Australian Open Champion, WTA Finals finalist 2015: Stanford Champion, Cincinnati finalist 2 Agnieszka Radwanska 10265.75 70.3 2017: Sydney finalist 2016: Beijing Champion, New Haven Champion, Shenzhen Champion, 2015: WTA Finals Champion, Tokyo Champion 3 Simona Halep 9393.25 64.9 2016: Montreal Champion, 2015: Indian Wells Champion, Dubai Champion, Toronto finalist, Cincinnati finalist, US Open semifinalist 4 Karolina Pliskova 9020 66.0 2017: Brisbane Champion, Doha Champion 2016: Cincinnati Champion, US Open finalist 5 Caroline Wozniacki 7775 71.9 2017: Miami finalist 2017: Doha finalist, Dubai finalist, 2016: US Open semifinalist, Tokyo Champion, Hong Kong Champion 6 Petra Kvitova 6707 67.3 2016: Wuhan Champion, Zhuhai Champion 2015: WTA Finals finalist, Sydney Champion, New Haven Champion 7 Dominika Cibulkova 6644.75 58.2 2016: WTA Finals Champion, Linz Champion, Katowice Champion, Wuhan finalist, Acapulco finalist 2014: Australian Open finalist 8 Venus Williams 6500.75 78.2 2017: Australian Open finalist 2016: Kaohsiung Champion, Stanford finalist 2015: Zhuhai Champion, Wuhan Champion, Auckland Champion 9 Elina Svitolina 6245.25 63.0 2017: Dubai Champion, Taipei City Champion 2016: Zhuhai finalist, New Haven finalist, Kuala Lumpur Champion 10 Svetlana Kuznetsova 5956.75 66,0 2017: Indian Wells finalist 2016: WTA Finals semifinalist, Moscow Champion, Sydney Champion, Miami finalist, Moscow Champion

Partiamo dal presupposto che non esiste un metodo esente da critiche e che a seconda dei parametri scelti si possono avere risultati molti distati tra loro. Una considerazione va fatta, però: se la WTA voleva stilare una lista di favorite per i prossimi tornei, credo abbia utilizzato i criteri sbagliati. Radwanska, reduce finora da una stagione decisamente sottotono, non può essere considerata la seconda favorita sul cemento, soprattutto davanti all’assenza in questa particolare classifica di atlete del calibro di Konta (vittoria a Miami e Sydney nel 2017, vittoria a Stanford, finale a Pechino e semifinale agli Australian Open nel 2016), di Muguruza (vittoria a Pechino e finale a Wuhan nel 2015) di Sharapova (finale agli Australian Open 2015, titolo a Pechino nel 2014), di Azarenka (doppietta Miami-Indian Wells 2016). Per quanto fatto vedere finora, anche Kerber è sovrastimata.

Se vogliamo giocare al gioco della WTA, una valutazione delle forze in campo più realistica si può ottenere limitandoci ai match sul cemento giocati nel 2017:

Match giocati W-L W% 1 Serena Williams 9 8-1 88.9 2 Johanna Konta 22 19-3 86.4 3 Elina Svitolina 24 20-4 83.3 4 Karolina Pliskova 29 24-5 82.8 5 Venus Williams 18 14-4 77.8 6 Caroline Wozniacki 30 23-7 76.7 7 Shuai Peng 30 22-8 73.3 8 Lauren Davis 18 13-5 72.2 9 Mirjana Lucic 17 12-5 70.6 Anett Kontaveit 17 12-5 70.6 11 Svetlana Kuznetsova 20 14-6 70.0 12 Anastasia Pavlyuchenkova 23 16-7 69.6 Lucie Safarova 23 16-7 69.6 14 Lesia Tsurenko 13 9-4 69.2 15 Angelique Kerber 24 16-8 66.7 Kristina Mladenovic 24 16-8 66.7 Garbine Muguruza 21 14-7 66.7

Con questo criterio, Halep è 25a, Radwanska 30a e Ostapenko 32a. Kerber si attesta intorno al 15° posto, che è il valore mediamente percepito della tedesca in base ai risultati dell’anno. Attenzione a Shuai Peng, tra le più brave sul duro quest’anno e già semifinalista agli US Open nel 2014.

Tornando alla classifica, questa settimana sono stati scalati i punti di Montreal 2016. Se eliminiamo anche i punti ottenuti l’anno scorso negli altri tornei americani, compreso lo US Open, la situazione è la seguente:

1 Simona Halep 4990 2 Garbiñe Muguruza 4571 3 Karolina Pliskova 4551 4 Elina Svitolina 4500 5 Johanna Konta 4425 6 Svetlana Kuznetsova 4150 7 Caroline Wozniacki 4080 8 Venus Williams 3812 9 Jelena Ostapenko 3345 10 Dominika Cibulkova 3340 11 Angelique Kerber 3041 12 Agnieszka Radwanska 3040 13 Kristina Mladenovic 3025 14 Petra Kvitova 2660 15 Serena Williams 2030

Simona Halep è in vantaggio, ma la mole di punti in palio è davvero notevole (2000 per lo Slam americano, 900 per i Premier 5 di Toronto e Cincinnati, 470 per i Premier di New Heaven e Stanford, 280 per il torneo di Washington), la classifica è molto “corta” e tutte possono ambire ai piani alti del ranking. Se leggiamo questo ranking con il filtro della graduatoria per rendimento nel sul cemento nel 2017, quelle più accreditate ad essere protagoniste potrebbero essere Johanna Konta, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Venus Williams e Caroline Wozniacki. Ma non escluderei exploit di Halep, Muguruza e Ostapenko, senza dimenticare le vecchie campionesse, Sharapova e Azarenka.

LE ITALIANE – Brutta settimana per le italiane: Camila Giorgi perde 10 posti (n.83), Sara Errani (-5, n.103) esce dalla top 100. Si mantengono a galla Schiavone (n.71) e Vinci (-1, n.37). Quest’ultima avrà davanti un’estate impegnativa, durante la quale le scadranno 635 punti (430 agli US Open), che fanno la differenza tra la classifica di ora e un posto intorno al n.85.

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. fine 2016 Diff. dal 24/07/17 1 Karolina Pliskova 6751 19 5 0 2 Simona Halep 5770 16 2 0 3 Angelique Kerber 5626 20 -2 0 4 Garbiñe Muguruza 4991 20 3 0 5 Elina Svitolina 4935 21 9 0 6 Caroline Wozniacki 4860 23 13 0 7 Johanna Konta 4665 20 3 0 8 Svetlana Kuznetsova 4410 19 1 0 9 Venus Williams 4052 15 8 0 10 Agnieszka Radwanska 3940 21 -7 0 11 Dominika Cibulkova 3575 22 -6 0 12 Jelena Ostapenko 3530 22 32 0 13 Kristina Mladenovic 3155 23 29 0 14 Petra Kvitova 3085 16 -3 0 15 Serena Williams 2810 13 -13 0 16 Anastasija Sevastova 2270 26 19 1 17 Elena Vesnina 2121 22 -1 2 18 Anastasia Pavlyuchenkova 2025 22 10 0 19 Caroline Garcia 2005 25 4 1 20 Ana Konjuh 1785 21 28 1

Teen Ranking

Si rivede in classifica Kayla Day (n.10), che prende il posto di Abanda

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 24/07/17 1 Ostapenko, Jelena 1997 12 0 2 Konjuh, Ana 1997 20 0 3 Kasatkina, Daria 1997 36 0 4 Bellis, Catherine 1999 44 0 5 Osaka, Naomi 1997 48 0 6 Vikhlyantseva, Natalia 1997 65 0 7 Vondrousova, Marketa 1999 68 0 8 Blinkova, Anna 1998 119 0 9 Aryna Sabalenka 1998 121 0 10 Kayla Day 1999 129 –

Nation Ranking

Madison Keys mette nei guai gli Stati Uniti: i cinque posti persi dall’americana fanno retrocedere la compagine stelle e strisce dal primo posto, che condivideva con la Repubblica Ceca, al terzo.

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 24/07/17 1 Repubblica Ceca 41 0 2 Russia 43 1 3 Stati Uniti 45 -2 4 Francia 77 0 5 Germania 93 0 6 Romania 94 0 7 Spagna 99 0 8 Croazia 101 -1 9 Cina 108 0 10 Australia 124 0

Casa Italia

Quattro posti in più per Ferrando e Rubini, vittoriose rispettivamente a Granby e Sassuolo. Rientra in classifica Gaia Sanesi al n.20.

Il ranking medio delle top 5 italiane è 85,4.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 24/07/17 1 Roberta Vinci 37 0 2 Francesca Schiavone 71 0 3 Camila Giorgi 83 0 4 Sara Errani 103 0 5 Jasmine Paolini 133 0 6 Martina Trevisan 146 0 7 Georgia Brescia 207 0 8 Camilla Rosatello 227 0 9 Cristiana Ferrando 271 4 10 Giulia Gatto-Monticone 277 -1 11 Jessica Pieri 279 -1 12 Martina Di Giuseppe 321 -1 13 Deborah Chiesa 353 -1 14 Stefania Rubini 384 4 15 Alice Matteucci 396 -1 16 Camilla Scala 426 0 17 Martina Caregaro 427 -2 18 Anastasia Grymalska 442 -1 19 Claudia Giovine 479 0 20 Gaia Sanesi 517 –

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 6751 19

2 0 [ROU] Simona Halep 25 5770 16

3 0 [GER] Angelique Kerber 29 5626 20

4 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 4991 20

5 0 [UKR] Elina Svitolina 22 4935 21

6 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 4860 23

7 0 [GBR] Johanna Konta 26 4665 20

8 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 4410 19

9 0 [USA] Venus Williams 37 4052 15

10 0 [POL] Agnieszka Radwanska 28 3940 21

11 0 [SVK] Dominika Cibulkova 28 3575 22

12 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3530 22

13 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 3155 23

14 0 [CZE] Petra Kvitova 27 3085 16

15 0 [USA] Serena Williams 35 2810 13

16 △1 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2270 26

17 △2 [RUS] Elena Vesnina 30 2121 22

18 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 2025 22

19 △1 [FRA] Caroline Garcia 23 2005 25

20 △1 [CRO] Ana Konjuh 19 1785 21

21 ▽5 [USA] Madison Keys 22 1768 14

22 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1764 16

23 △9 [CHN] Shuai Peng 31 1755 25

24 ▽1 [USA] Coco Vandeweghe 25 1749 16

25 ▽1 [AUS] Daria Gavrilova 23 1735 20

26 ▽1 [CZE] Barbora Strycova 31 1725 23

27 ▽1 [NED] Kiki Bertens 25 1665 27

28 ▽1 [EST] Anett Kontaveit 21 1660 21

29 ▽1 [CHN] Shuai Zhang 28 1645 28

30 ▽1 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1573 18

31 ▽1 [ESP] Carla Suárez Navarro 28 1555 24

32 ▽1 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1543 21

33 △1 [SVK] Magdalena Rybarikova 28 1479 10

34 △1 [USA] Lauren Davis 23 1476 22

35 △2 [CZE] Kristyna Pliskova 25 1343 24

36 ▽3 [RUS] Daria Kasatkina 20 1331 21

37 ▽1 [ITA] Roberta Vinci 34 1325 21

38 0 [ROU] Irina-Camelia Begu 26 1316 27

39 △17 [CZE] Katerina Siniakova 21 1305 23

40 0 [GER] Julia Goerges 28 1290 23

41 0 [CZE] Lucie Safarova 30 1280 21

42 0 [HUN] Timea Babos 24 1261 27

43 ▽4 [AUS] Samantha Stosur 33 1246 22

44 ▽1 [USA] Catherine Bellis 18 1228 17

45 ▽1 [FRA] Alizé Cornet 27 1212 21

46 ▽1 [USA] Alison Riske 27 1205 23

47 △8 [BEL] Elise Mertens 21 1188 29

48 ▽2 [JPN] Naomi Osaka 19 1155 23

49 ▽2 [KAZ] Yulia Putintseva 22 1135 26

50 ▽1 [GER] Mona Barthel 27 1123 28

LA RACE

Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [ROU] Simona Halep 25 4020 11

2 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 3827 13

3 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 3793 13

4 0 [USA] Venus Williams 37 3667 10

5 0 [UKR] Elina Svitolina 22 3570 13

6 0 [GBR] Johanna Konta 26 3455 14

7 △1 [DEN] Caroline Wozniacki 27 3396 15

8 ▽1 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3362 14

9 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2837 15

10 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 2585 12

11 △1 [LAT] Anastasija Sevastova 27 1782 18

12 ▽1 [RUS] Elena Vesnina 30 1725 16

13 △3 [FRA] Caroline Garcia 23 1710 17

14 ▽1 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 1707 15

15 ▽1 [GER] Angelique Kerber 29 1679 14

16 ▽1 [USA] Coco Vandeweghe 25 1667 11

17 △3 [NED] Kiki Bertens 25 1498 20

18 △5 [CHN] Shuai Peng 31 1481 18

19 ▽2 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1480 13

20 ▽2 [SVK] Magdalena Rybarikova 28 1479 10