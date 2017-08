EYOF 2017: Lorenzo Rottoli vince singolare e doppio

Lorenzo Rottoli scrive una pagina importante della sua carriera. All'European Youth Summer Olympic Festival fa il pieno aggiudicandosi l'oro sia in singolare che in doppio, al fianco di Flavio Cobolli

A Gyor (Ungheria), sede dell’evento European Youth Summer Olympic Festival, l’Italia si è scatenata. Ben 14 medaglie d’oro sulle 38 complessive conquistate dai giovani azzurri, secondi solo all’inarrivabile Russia con 30 ori, ma una gioia enorme è arrivata proprio dal tennis maschile, nella persona di Lorenzo Rottoli. Il giovane, classe 2002, è stato il protagonista assoluto del Tennis, in grado di fare piazza pulita lasciando a bocca aperta gli esperti del settore. Prima è stato in grado di vincere il torneo del singolare grazie ad una bella rimonta sul rumeno Ionel terminata col punteggio di 2-6 7-6(7) 7-6(2), una vera battaglia durata due ore in cui Rottoli è riuscito a trovare l’allungo decisivo dopo un balbettante inizio, per poi aggiudicarsi anche il torneo di doppio, insieme a Flavio Cobolli, battendo i russi Agafonov e Kachmazov 7-6(5) 6-1.

Due vittorie di assoluta importanza per il giovane prospetto comasco, che possono dargli la fiducia necessaria per poter iniziare a puntare seriamente al circuito professionistico, del quale peraltro ha già avuto un assaggio con le partecipazioni al Challenger di Como nel 2016, sconfitto al primo turno delle qualificazioni dal connazionale Riccardo Bonadio, e al Futures di Basiglio lo scorso Marzo, in cui ha vinto il primo match delle qualificazioni contro Francesco Ferrari prima di perdere al match successivo contro Gianluca Di Nicola.