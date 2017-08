ATP Washington: Bega eliminato all’esordio ATP, passano i big

L’azzurro cede a Jaziri con un doppio 7-5. Nishikori passa solo al tiebreak decisivo contro Young. Bene Thiem e del Potro

Tantissimi i match in programma tra ieri e questa notte a Washington, ben undici: cinque di secondo turno e sei di primo. Partiamo da quest’ultimo e dal match dell’italiano Alessandro Bega che purtroppo ha salutato la competizione dopo due set tirati (7-5 7-5) contro Malek Jaziri. Bega arrivava dalle qualificazioni a giocarsi il suo primo torneo del circuito maggiore. Il match è stato molto equilibrato con l’italiano capace di recuperare in entrambi i set un break di svantaggio, ma purtroppo meno bravo nei momenti decisivi quando ha lasciato il passo e il match al suo avversario. Sempre tra i match di primo turno interessanti gli esordi di Edmund, che si è facilmente sbarazzato di Chung, e di Marcos Baghdatis, uscito vincente dalla sfida con il qualificato israeliano Edan Leshem.

Archiviati i match di primo turno ancora da completare riflettori puntati sui tanti grandi esordi tra le teste di serie. Il primo a scendere in campo è stato Jack Sock (8) contro Marius Copil. Anche qui match tiratissimo chiusosi in favore dell’americano solo dopo due tiebreak. Con qualche problema anche l’esordio del numero due del seeding, e wild card, Kei Nishikori. Il giapponese, sempre alla ricerca della forma perfetta (o almeno di una accettabile) ha avuto bisogno del tiebreak del terzo set per superare Donald Young.

Gli altri due big a calcare il cemento della capitale americana sono stati Juan Martin del Potro e la testa di serie numero uno Dominic Thiem. A entrambi sono bastati due set per trovare il terzo turno. L’argentino, che aveva già battuto Lacko nell’unico precedente del 2011, dopo aver chiuso il primo parziale 7-5 non ha avuto problemi nel secondo breakkando due volte il suo avversario. Ancora meno grattacapi per Thiem: vittoria facile in poco più di un’ora di gioco contro lo svizzero Laaksonen.

Tra oggi e domani altri esordi importanti come quelli di Milos Raonic, Alexander Zverev e Nick Kyrgios. Match di cartello, infine, tra Edmund e Dimitrov in sessione serale sul campo numero 2.

Risultati:

Primo turno

D. Tursunov b. M. Krueger 6-4 6-7(4) 6-4

K. Edmund b. H. Chung 6-3 6-1

T. Sandgren b. G. Soeda 7-6(2) 6-3

J. Thompson b. R. Bemelmans 6-3 6-2

M. Baghdatis b. [Q] E. Leshem 7-6(1) 6-0

M. Jaziri b. [Q] A. Bega 7-5 7-5

Secondo turno

[1] D. Thiem b. H. Laaksonen 6-3 6-3

[2/W] K. Nishikori b. D. Young 6-3 4-6 7-6(5)

[13] J.M. del Potro b. L. Lacko 7-5 6-2

[8] J. Sock b. M. Copil 7-6(2) 7-6(6)

G. Pella b. [12] M. Zverev 7-6(5) 6-7(2) 6-3