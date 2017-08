Roger Federer giocherà il Masters 1000 di Montreal

Dopo due forfait a pochi giorni dall’inizio del torneo, il pubblico di Montreal può tornare ad ammirare da vicino il campione svizzero che sta vivendo la sua migliore annata di questo decennio. Nel 2013 Federer era stato costretto a rinunciare alla trasferta in Canada a causa dei problemi alla schiena che lo avevano martoriato dal torneo di Indian Wells in poi, mentre nel 2015 aveva saltato la Rogers Cup per riposarsi in vista degli US Open dopo la finale a Wimbledon.

“Siamo ovviamente molto felici di annunciare il ritorno di Roger Federer” ha detto il direttore del torneo Eugène Lapierre. “Stiamo festeggiando e le celebrazioni continueranno nei prossimi giorni fino al giorno del compleanno di Federer, l’8 agosto. Siamo certi che i tifosi di Montreal gli daranno il benvenuto che merita“.

Nelle ultime due edizioni “montrealesi” degli Open del Canada cui ha partecipato, Federer è stato sconfitto in entrambe le occasioni da Jo Wilfried Tsonga, al terzo turno nel 2011 e nei quarti di finale nel 2009, partita nella quale sciupò un vantaggio di 5-1 nel terzo set. Curiosamente lo svizzero dovette arrendersi a Tsonga anche nella sua ultima apparizione in questo torneo, nel 2014 a Toronto, quando il francese lo superò in finale.

Con Djokovic fuori dai giochi e Murray acciaccato, Federer non può che essere considerato il primo favorito. La scelta di giocare il 1000 canadese – considerando che difficilmente rinuncerà a Cincinnati – potrebbe essere motivata dall’intenzione di non lasciare troppo campo libero a Nadal in chiave n.1. Lo spagnolo infatti ha concrete chance di conquistare la prima piazza del ranking già dopo Montreal, specie se Murray non dovesse arrivare in fondo al torneo. Federer insegue Nadal a 920 punti di distanza: una distanza quasi impossibile da colmare in un torneo, ma che potrebbe cominciare ad accorciarsi.



Con ogni probabilità Federer arriverà nella città del Quebec con tutto il suo numeroso seguito di allenatori, figli e baby sitter. Nelle sue ultime apparizioni a Montreal lo svizzero si era sempre sistemato all’esclusivo Hotel Le Saint-James, un cinque stelle lusso nel quartiere degli affari di Montreal, a due passi dal Porto Vecchio. La struttura, una delle migliori di Montreal, è però abbastanza piccola, per cui può darsi che l’elvetico dovrà traslocare in qualche altro albergo più “capiente” per poter sistemare il suo ingombrante entourage.

Ubitennis come di consueto sarà sul posto per raccontarvi ogni “quindici” della Rogers Cup, con il nostro “maestro” Luca Baldissera che raggiungerà il corrispondente Vanni Gibertini, che a Montreal ha la sua dimora abituale, per riformare la coppia che ha seguito gli Australian Open ed il BNP Paribas Open di Indian Wells. I due saranno inoltre coadiuvati dal nostro Gabriele Ferrara, al suo esordio oltreoceano, per fornire una copertura che nessun altro sito italiano può vantare.