Rogers Cup, le ultime wild card: c’è un posto per Abanda

Assegnati gli ultimi inviti per i tornei di Montreal (ATP) e Toronto (WTA). Schnur sostituisce Auger-Aliassime. Per Andreescu solo qualificazioni

Saranno Peter Polansky e Brayden Schnur ad occupare i due posti ancora vacanti nel tabellone principale della Rogers Cup a Montreal. Tennis Canada ha annunciato le due wild card per il Masters 1000 che partirà lunedì 7 agosto, riassegnando il pass di Felix Auger-Aliassime, diciassette anni tra una settimana e già un challenger in bacheca, costretto al forfait da un guaio al gomito. I nomi di Polansky e Schnur si aggiungono a quelli dei connazionali Vasek Pospisil e Denis Shapovalov, che si erano aggiudicati una lasciapassare per il main draw già nei primi giorni di luglio.

A Toronto, dove andrà in scena il Premier 5 WTA, l’ultima delle tre wild card è andata a Francoise Abanda, canadese classe 97. Già accolte le richieste di Genie Bouchard e Maria Sharapova, i cui inviti sono stati resi noti già da qualche giorno.

Assegnate anche le wild card per le qualificazioni. Tra gli uomini, al via da venerdì Philip Bester, Filip Peliwo, Frank Dancevic e Benjamin Sigouin. Anche tra le donne è il ranking a determinare i pass per il tabellone cadetto e a giocarsi le chance di centrare il main draw saranno Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski, Katherine Sebov e Aleksandra Wozniak. L’ultimo invito sarà recapitato alla vincitrice del torneo di pre-qualificazione organizzato da Tennis canada.