Stan Wawrinka salterà Montreal e Cincinnati. A rischio gli US Open?

Wawrinka dà forfait ai Master 1000 in vista degli US Open a causa di un infortunio al ginocchio. Riuscirà a tornare in forma per difendere il titolo vinto l'anno scorso a Flushing Meadows?

Il 2017 continua a mettere K.O i big del tennis: dopo l’abbandono di Djokovic per la stagione in corso e le condizioni fisiche non ottimali di Murray, ecco che arriva il forfait di Stanislas Wawrinka per i prossimi Master 1000 in preparazione agli US Open. Stan the Man è costretto a tirarsi dietro da Montreal e Cincinnati a causa di un infortunio al ginocchio. La Rogers Cup perde così un altro protagonista del torneo (l’anno scorso lo svizzero si era issato fino alle semifinali a Toronto), che per la prima volta dal 2012 non prenderà parte all’evento canadese.A Cincinnati, invece, il 32enne elvetico difendeva 90 punti, avendo raggiunto il terzo turno nel 2016.

“Dopo tanti avanti indietro e consultazioni coi miei dottori e il team, purtroppo ho deciso di saltare l’Open del Canada e Cincinnati per non rischiare, nonostante abbia lavorato duramente per riuscire a giocare questi tornei. Prendere questa decisione mi rende triste non solo per me stesso ma anche per i miei tifosi, ma devo essere sicuro al 100% e recuperare completamente prima di tornare a competere”, ha dichiarato il numero 4 del mondo, che prosegue dicendo: “Io e il mio team stiamo facendo di tutto per farmi guarire quanto prima“.

Pertanto sempre più si fa largo l’idea che il favorito del Master 1000 canadese sia Roger Federer, che proprio nelle ultime ore ha annunciato la sua presenza a Montreal per la gioia degli organizzatori del torneo, i quali non gioiranno altrettanto per il ritiro di Wawrinka: “Stan è sempre stato fedele al nostro torneo e siamo ovviamente delusi che non sarà qui quest’anno. Stanislas è uno dei migliori giocatori del mondo e gli auguriamo una rapida guarigione e buona fortuna per il resto della stagione”, ha affermato Eugène Lapierre, il direttore del torneo di Montreal.

Dopo l’assenza agli appuntamenti in vista degli US Open, sorge spontaneo il dubbio sulla presenza di Wawrinka all’ultimo Slam dell’anno, ma si presume che l’elvetico farà di tutto per essere a New York almeno per tentare di difendere il titolo vinto l’anno scorso. Tuttavia, fino ad allora c’è solo una certezza: Stan resterà numero quattro del mondo fino al Major americano, il resto è un’incognita.