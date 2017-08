US Open, entry list quali maschili: sono 10 gli azzurri al via

Il recente campione di Amburgo Leonardo Mayer è il capofila, subito seguito da Alessandro Giannessi. Dentro anche Berrettini e Bolelli. Quinzi fuori di ventuno posti

Nelle retrovie del tennis italiano qualcosa di interessante si sta muovendo. Se ne aveva la netta percezione già da qualche tempo; percezione divenuta plastica con la pubblicazione dell’entry list per le qualificazioni allo US Open 2017. Il tabellone cadetto – al via il prossimo 21 di agosto – che partorirà i 16 qualificati all’ultimo slam stagionale, vedrà ai nastri di partenza dieci giocatori di casa nostra, a comporre una rappresentativa decisamente degna di nota. La lista è guidata dal recente campione di Amburgo Leonardo Mayer, attualmente occupante la quarantanovesima poltrona del ranking ATP ma fino a qualche settimana fa impegnato nella rincorsa alla top 100 dopo un tremendo 2016 funestato da infortuni assortiti. Il ruolo di “secondo favorito” spetta allo spezzino Alessandro Giannessi, che in classifica precede il serbo Laslo Djere, Marcel Granollers, Mikhail Kukushkin e Marco Cecchinato, recentemente risalito fino alla posizione numero 103 delle classifiche mondiali.

Oltre a Giannessi e Cecchinato hanno conquistato il diritto di partecipare alle qualificazioni anche Stefano Travaglia, Luca Vanni, Matteo Berrettini, Salvatore Caruso, Lorenzo Giustino, Stefano Napolitano, Simone Bolelli e Riccardo Bellotti. Tra gli alternates, fuori di 21 posti, troviamo Gianluigi Quinzi, finora protagonista di una stagione con più ombre che luci e complicata da recenti problemi al gomito.

Vale la pena di cogliere l’occasione per ricordare che Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano sono i nostri quattro rappresentanti già sicuri di un posto nel main draw.