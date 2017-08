WTA Washington: Halep non delude al debutto, poi la pioggia

Simona, alla prima sul cemento, fatica un set contro Stephens per poi dilagare. Vittorie per Puig, Makarova e Tig prima che arrivi il maltempo a stoppare il resto del programma

Sarà l’estate americana a dare una nuova possibilità a Simona Halep di conquistare la prima posizione mondiale in classifica, dopo i tentativi falliti con la finale persa al Roland Garros prima e l’eliminazione ai quarti di finale dei Championships poi, avvenimenti che hanno spianato la strada alla conquista del trono WTA per Karolina Plyskova.

Riparte da Washington la romena e lo fa sconfiggendo in due set l’americana Sloane Stephens, scivolata al numero 957 dopo la lunga assenza per l’infortunio al piede operato durante l’inverno. Entrambe le contendenti hanno ricevuto dal torneo una wild card e nei precedenti è Halep a condurre per 3 a 2. Il primo parziale vede subito Halep portarsi sul 3 a 1, ma Stephens reagisce e dopo aver salvato 5 palle break nell’ottavo gioco si riporta in parità sul 4 pari. La 24enne statunitense ha pure l’occasione per andare a servire per il set nell’undicesimo gioco, ma Halep riesce a difendere la sua battuta e a procurarsi due set point nel game successivo. Questa volta è Stephens ad annullare le chance e ad issarsi al tie break: ad aggiudicarselo è la numero 2 del mondo per 7 punti a 3. La partita finisce qui, Stephens paga la condizione non ancora ottimale, Simona fa valere la sua maggiore caratura e con un bagel va a chiudere la pratica dopo un’ora e diciannove minuti. Sulla strada della numero 1 del seeding ora ci sarà Duque-Marino. Continua il digiuno di vittorie per Stephens che dura da Wimbledon 2016, ma l’ex numero 11 del mondo, vincitrice del suo primo titolo qui a Washington nel 2015, deve ripartire dal primo set disputato a buoni livelli per tentare di tornare ad essere la tennista competitiva che era fino a un anno fa.

Negli altri incontri disputati la portoricana Monica Puig, numero 67 del mondo, ha la meglio in due set sulla qualificata americana Louisa Chirico, 150 in classifica, grazie a un doppio 6-4; Patricia Maria Tig, numero 134 WTA, sconfigge con un doppio tie break Heather Watson, numero 75 mondiale e proveniente dalle qualificazioni, ora attende al prossimo turno la vincente del confronto tra Niculescu e Hibino. Nell’ultimo match disputato Ekaterina Makarova, numero 7 del seeding, ha qualche problema nel primo set vinto al tie break contro Jamie Loeb, statunitense numero 149 WTA e passata tramite le qualificazioni, poi nel secondo parziale chiude 6-3 senza patemi. Al prossimo turno la russa, recente vincitrice in coppia con Vesnina a Wimbledon, affronterà Monica Puig in un match tra due tenniste che l’anno scorso si aggiudicarono la medaglia d’oro olimpica a Rio, in singolare Puig mentre in doppio Makarova sempre con Vesnina. Gli altri confronti del primo turno sono stati rinviati a causa della pioggia che ha ritardato e di conseguenza stravolto il programma.

Risultati:

P. Tig b. [Q] H. Watson 7-6(4) 7-6(3)

[7] E. Makarova b. [Q] J. Loeb 7-6(4) 6-3

[1/WC] S. Halep b. [WC] S. Stephens 7-6(3) 6-0

M. Puig b. [Q] L. Chirico 6-4 6-4

Michele Trabace