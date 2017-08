ATP Kitzbuhel: Fognini domina, si allunga la striscia positiva

Prosegue l'ottima estate su terra del numero 1 d'Italia, che lascia a Bellucci appena quattro giochi. In semifinale affronterà Kohlschreiber

dall’inviato a Kitzbuhel

Dopo un avvio incerto, Fabio Fognini si rivela particolarmente centrato superando con estrema facilità un Thomaz Bellucci eccessivamente falloso. Come il perentorio punteggio di 6-3 6-1 non lascia adito a interpretazioni, il gioco senza sbavature del ligure non ha mai permesso di entrare nel match al mancino brasiliano, che nei primi due turni aveva mostrato una buona condizione.

Risultati:

P. Kohlschreiber b. D. Lajovic 4-6 6-4 7-6(5)

[2] F. Fognini b. T. Bellucci 6-3 6-1

[WC] S. Ofner vs R. Olivo

J. Sousa vs [WC] G. Melzer

Michelangelo Sottili