ATP Los Cabos: Berdych facile, Querrey col brivido. Out Ramos

Fritz fa fuori in due set lo spagnolo. Sam (tds n2) vince al tie break del terzo contro il numero 347. Lopez annulla 12 palle break su 13 per battere Ebden

Entra nel vivo il torneo messicano di Los Cabos, con i debutti delle prime quattro teste di serie nel secondo round. La seconda edizione dell’ATP 250 nella suggestiva località della Bassa California del Sud, domenica avrà per certo un nuovo campione, dopo l’uscita di scena del detentore del titolo Ivo Karlovic nella giornata di ieri. Curioso come ​il programma del campo centrale presenti i numeri 1 (Berdych), 2 (Querrey) e 4 (Feliciano) del tabellone tutti e tre opposti a un giocatore qualificato.

Dei due semifinalisti di Wimbledon, Sam e Tomas, il primo ad andare in campo è il californiano, contro il numero 347 del mondo Evan King, che ha dato un dispiacere al pubblico messicano nel primo turno, battendo il giocatore di casa Manuel Sanchez (wild card). Per lui è stata anche la prima vittoria nel tour maggiore del 2017. Invece Sam ha già trionfato in Messico quest’anno: lo ricordiamo col sombrero in testa sollevare a marzo il trofeo di Acapulco, dopo aver battuto Nadal. Oggi è riuscito a spuntarla dopo 1 ora e 57, ma la clamorosa vittoria del suo meno accreditato connazionale era tuttavia dietro l’angolo. Querrey, dopo aver piazzato il primo break del match nel decimo gioco per portarsi avanti un set a zero, cede il servizio in apertura di secondo set e si lascia sfuggire l’avversario fino al 5-2. Una piccola reazione gli permette di recuperare uno dei due break, ma ormai King è entrato in fiducia. Dopo 70 minuti la situazione è un set per parte, ma il qualificato strappa a zero il turno di battuta a un Querrey fallosissimo nel primo gioco del terzo parziale. Tuttavia il numero 2 del seeding riesce a tornare in carreggiata nel quarto game, ma cede di nuovo la battuta con due brutti errori di dritto. King non è più solido e concreto di lui e per la seconda volta dilapida il vantaggio nel parziale decisivo. È però bravo nel portare il set al tie break, da cui il numero 24 ATP esce vincitore per 7 punti a 2 portandosi, senza convincere, ai quarti di finale.

L’avversario del californiano non sarà Fernando Verdasco, come era invece prevedibile. Lo spagnolo (t.d.s. 6), dopo la rimonta nella giornata di ieri, era abbastanza sereno dato il 6-1 del primo parziale contro il numero 165 ATP, Vincent Millot. Il francese ha però piazzato un parziale pesante, salendo 5-1 nel secondo e mettendo molti dubbi nel gioco di Nando. Vinto 6-2 il set, Millot salva sei break point nel terzo parziale e alla prima occasione è lui a togliere il servizio a Verdasco, che chiede anche un MTO per un problema alla coscia. Millot al sesto match point chiude il match e raggiunge Querrey nel suo primo quarto di finale a livello ATP.

Esordio comodo per il numero 1 del tabellone, Tomas Berdych, che impiega 56 minuti per liquidare il giovane australiano (ma nativo di Tokyo) Akira Santillan, appena al suo quarto evento nel circuito maggiore. Berdych, che è entrato in tabellone grazie a una wild card, piazza subito un break nel primo gioco e comanda il primo set. Unico momento di difficoltà nell’ottavo gioco, quando è costretto ad annullare palla break, prima di chiudere il set 6-3 con un secondo break. Nel rapidissimo secondo parziale, Santillan perde il servizio tre volte su tre e il ceco può anche permettersi di cedere la battuta sul 4-0. Berdych avrà più da fare nel suo ottavo quarto di finale dell’anno, contro Adrian Mannarino. Il francese ha battuto 6-1 6-1 in apertura di programma sul Grandstand, l’americano Fratangelo.

L’eliminazione significativa della giornata è arrivata in chiusura, sul Grandstand. Ramos-Vinolas, numero 3 del tabellone, ha ceduto in due set al giovane Taylor Fritz, che raggiunge il primo quarto di finale della sua stagione, dopo che ad Atlanta è stato sconfitto dal numero 461 ATP in due set. Lo spagnolo esce con qualche rammarico, perché ha servito per il set sul 5-4 del primo e ha anche sciupato un set point. Inoltre nel tie-break era in vantaggio per 4-2, prima di subire un parziale di 5 a 1 da parte del giocatore Next Gen. Il break decisivo arriva nel nono gioco del secondo, dopo un dritto vincente Fritz può quindi esultare dopo 1 ora e mezzo nel caldo afoso della baia messicana. Affronterà ai quarti Kokkinakis, vincitore in rimonta nel tie break decisivo del match contro il canadese Polansky, nel quarto di finale forse più interessante della giornata di domani.

Nell’ultimo match sul campo centrale, Feliciano Lopez ha prevalso su Matthew Ebden in due set grazie a una prova solida e d’esperienza. Nel primo set Feliciano sale subito 3-0 e servizio, ma rischia di rimettere in gioco l’australiano che non sfrutta però due palle del 4-4. Chiuso 6-4 il primo parziale, il numero 4 del tabellone strappa il servizio all’avversario nel quarto gioco del secondo e anche stavolta si salva recuperando da 0-40 nel settimo game per poi chiudere con un altro 6-4. Sono state 12 le palle break salvate, come i 12 ace le chiavi del match per Feliciano, che accede ai quarti. L’anno passato arrivò in finale, dove cedette 7-6 6-2 a Karlovic. Sfiderà il bosniaco Dzumhur, che ha approfittato del ritiro del giustiziere di Ivo Karlovic, Quentin Halys, sul 5-3 in suo favore. Dopo essere stato in vantaggio 3-1 40-15, Halys ha sofferto un infortunio all’addome che non gli ha permesso di continuare.

Risultati:

[1/WC] T. Berdych b. [Q] A. Santillan 6-3 6-1

[2] S. Querrey b. [Q] E. King 6-4 4-6 7-6(2)

T. Fritz b. [3] A. Ramos-Vinolas 7-6(5) 6-4

[4] F. Lopez b. [Q] M. Ebden 6-4 6-4

V. Millot b. [6] F. Verdasco 1-6 6-2 6-4

[7] A. Mannarino b. B. Fratangelo 6-1 6-1

D. Dzumhur b. [Q] Q. Halys 5-3 rit.

[WC] T. Kokkinakis b. P. Polansky 4-6 6-3 7-6(4)

Antonio Ortu