Problemi per Cilic, salterà la Rogers Cup

A causa di un infortunio all'adduttore occorso durante Wimbledon, il croato sarà costretto a saltare il Masters 1000 canadese

Niente Canada per Marin Cilic. Il numero 6 ATP non sarà in tabellone a Montreal, la città che in quest’anno dispari ospita il tabellone maschile della Rogers Cup. L’annuncio è arrivato tramite un post bilingue sulla sua pagina Facebook ufficiale, in cui Cilic ha motivato così l’assenza dal primo Masters 1000 estivo: “Durante Wimbledon ho sofferto di un infortunio all’adduttore. Il processo di recupero sta proseguendo, ma purtroppo più lentamente di quanto avrei voluto. Fino all’ultimissimo momento ho sperato che i miglioramenti fossero sufficienti, tuttavia sono costretto a ritirarmi”. Come consolazione, seppur magra, il croato difendeva appena 45 punti in classifica: a sconfiggerlo nel secondo turno della scorsa edizione era stato il connazionale Ivo Karlovic.

Dopo le assenze di Novak Djokovic e di Stan Wawrinka, il terzo evento più antico del circuito dopo Wimbledon e US Open (prima edizione nel 1881) si vede dunque privato di un altro top player. Sorride soltanto Daniil Medvedev, al quale il ritiro di Cilic consente di accedere direttamente al main draw. La Rogers Cup è in programma per la prossima settimana, con finale il 13 agosto; le qualificazioni avranno inizio già nella giornata di venerdì 4. Nella sua comunicazione Cilic non ha menzionato in alcun modo il Western & Southern Open di Cincinnati, che si terrà nella settimana immediatamente successiva e di cui è campione in carica. Il finalista di Wimbledon è ancora regolarmente iscritto alla entry list dell’evento Masters 1000 in Ohio.