Sorelle Williams filantrope, donato un milione per un centro di tennis

Serena e Venus contribuiranno alla costruzione di un impianto da ben 26 campi in Florida. Il court principale sarà intitolato al padre Richard

Un milione di dollari, per chi in carriera ne ha incassati quasi 150 di soli montepremi, è quasi moneta spicciola. Ma a quel livello c’è anche chi è ancora lontano dall’arrivarci e, se investita nel modo giusto, una tale cifra può fare la differenza. È notizia di qualche giorno fa che Serena e Venus Williams contribuiranno alla costruzione di un centro tennistico nel Miramar Regional Park, in Florida, donando appunto un milione di dollari dei 6,6 necessari. Nessun mattone è stato ancora posato – la data prevista per il completamento dei lavori è il 2020 – ma il progetto prevede 26 campi da tennis tra terra battuta e cemento, oltre a una clubhouse e delle strutture per il fitness. Lo scopo dichiarato è quello duplice della ricerca dei talenti locali e della loro guida verso un livello più alto.

Dietro a tutto c’è l’American Tennis Association, la più antica organizzazione sportiva afro-americana. Fondata nel 1916 in reazione alla scelta della USTA di escludere i tennisti di colore, l’ATA era già dal 2013 alla ricerca di un sito in quella zona sul quale far sorgere il proprio centro di allenamento nazionale. Una volta terminata la struttura, l’intenzione è quella di spostarvi sia gli uffici dell’associazione sia i suoi campionati nazionali, che al momento si tengono a Baltimora, nel Maryland. L’American Tennis Association’s Tennis and Education Complex – questo il nome provvisorio dell’impianto – comprenderà anche un museo incentrato sulla storia e i successi degli atleti neri, nel quale le sorelle Williams avranno senza dubbio il loro meritato posto d’onore.

Serena e Venus sono molto legate alla Florida, dove si trasferirono all’inizio degli anni 90, e al loro ruolo di ambasciatrici della componente afro-americana negli USA. Hanno inoltre più volte dimostrato di non aver dimenticato le proprie origini sportivamente umili; non si tratta infatti della prima volta che le due si attivano per garantire ai ragazzi maggiori possibilità di giocare: basti pensare alla recente ristrutturazione dei campi da tennis pubblici di Compton, sui quali il padre Richard fece muovere loro i primi passi da tenniste. La lungimiranza e l’impegno del genitore verranno riconosciuti anche in questo nuovo progetto, dato che come clausola alla donazione le Williams hanno chiesto di potergli intitolare il campo principale della struttura.