Ancora rinunce a Montreal. Out Fognini, Verdasco, Cuevas e Karlovic

Il Master 1000 canadese continua a perdere potenziali protagonisti

Mancano ancora diversi giorni all’inizio della Rogers Cup, ma sta diventando già uno dei tornei più chiacchierati dell’anno: non tanto per il tennis giocato – che finora non c’è – ma piuttosto per tutte le assenze che si stanno registrando in questi giorni. Il finalista di Wimbledon, Marin Cilic, ancora non si è ripreso da un problema all’adduttore, mentre l’attuale numero 1 Andy Murray rischia concretamente di dover abdicare al trono in terra canadese, senza neanche scendere in campo (proprio nel modo in cui aveva agguantato la testa del ranking).

Ai ritiri già annunciate dei big, si aggiungono quello di Fognini – sconfitto in semifinale sulla terra di Kitzbuhel – e quegli di altri suoi colleghi esperti del rosso come Cuevas, Verdasco e Sousa. Infine si registra anche la defezione di Ivo Karlovic. A trarre vantaggio da tutte queste assenze di giocatori esperti saranno, in parte, contendenti della NextGen che avranno modo di migliorare la propria posizione nella Race to Milan. Infatti i posti dei cinque tennisti verranno presi dai giovani Chung, Tiafoe e Donaldson, e anche da Mannarino e Sugita.