ATP Kitzbuhel: Kohlschreiber ferma la corsa di Fognini

Non basta un buon Fabio che manca la seconda finale consecutiva. Il tedesco avanza in due set

P. Kohlschreiber b. [2] F. Fognini 7-5 6-3 (dal nostro inviato Michelangelo Sottili)

Philipp Kohlschreiber supera Fabio Fognini in due set tra la delusione di chi sperava in una prestazione spumeggiante come quelle di ieri contro Bellucci. Al tedesco basta un gioco ordinato in cui spiccano per contrasto solo alcuni dritti fuori di metri, ma sono state determinanti sia la bassa resa del servizio di Fabio – forse limitato dal problema di cui ha parlato ieri – sia il suo palleggio quasi sempre troppo corto.

Risultati:

P. Kohlschreiber b. [2] F. Fognini 7-5 6-3

