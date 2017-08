Fognini è in semifinale. Ora c’è Kohlschreiber; Errani k.o. a Washington (Canfora)

Fognini è in semifinale. Ora c’è Kohlschreiber; Errani k.o. a Washington (Mario Canfora, La Gazzetta dello Sport)

E’ in un buon momento di forma, Fabio Fognini. Dopo aver vinto a Gstaad, l’azzurro è in semifinale nel torneo Atp 250 che si gioca sulla terra rossa di Kitzbuehel. Il ligure (n. 25 Atp e seconda testa di serie) ha superato in due set il brasiliano Thomaz Bellucci, n. 80 del ranking Atp, per 6-3 6-1. In semifinale ora troverà il tedesco Philipp Kohlschreiber, n. 47 del mondo, che nei precedenti con lui è 5-2 (3-0 sul rosso). L’altra semifinale è tra l’austriaco Ofner che affronterà il portoghese Sousa. Fognini è l’unico superstite tra le teste di serie, già tutte fuori dopo gli ottavi.

Intanto a Washington esce di scena al secondo turno Sara Errani che sui campi in cemento ha ceduto alla francese Oceane Dodin, numero 55 del ranking mondiale e quinta testa di serie: 3-6 7-5 6-2 il punteggio del primo testa a testa fra le due tenniste, incontro durato due ore e 10 minuti nel quale l’azzurra ha mancato tre match point sul 5-4 nel secondo set (40-15 e poi sul proprio vantaggio).