Roger Federer giocherà davvero tanto da agosto a novembre

Roger Federer ha confermato la partecipazione a sette tornei di qui alla fine del 2017

Con la presenza al Master 1000 di Montreal, Roger Federer si appresta a giocare il suo ottavo torneo dell’anno e tutto procede secondo i piani stabiliti, sinora senza intoppi. Potrebbero, anzi dovrebbero essere 14 a fine anno. Nel suo calendario si legge poi il nome del Cincinnati Masters, altro torneo sul cemento americano che funge da preparazione a quello che sarà l’ultimo appuntamento di rilievo sul cemento outdoor: gli US Open. A rendere le cose differenti quest’anno rispetto ai precedenti è la presenza della Laver Cup, che si disputerà a Praga due settimane dopo lo Slam statunitense ed avrà la durata di tre giorni (22-24 settembre). Il manager di Federer, Tony Godsick , marito di Mary Jo Fernandez, è con lo stesso Roger partner nell’organizzazione della Laver Cup, una manifestazione che aspira a diventare una sorta di Ryder Cup del tennis, ogni due anni. Il problema è che nella Ryder Cup (golf) l’Europa si misura contro gli Stati Uniti e attualmente nel tennis non c’è tanta qualità, tanti top player. Ecco il motivo per cui nella Laver Cup l’Europa si misura contro il Resto del Mondo (che attualmente è comunque un team meno forte, con Isner, Raonic. Sock e altri non ancora confermati (vista la crisi di Kyrgios e altri) quando fra gli europei ci sono Roger, Rafa, Berdych, Thiem) Una quindicina di giorni di pausa saranno sufficienti allo svizzero per compiere l’ultima tappa fuori dall’Europa del suo tour annuale, e il FedExpres farà scalo a Shanghai per la gioia del pubblico cinese e degli organizzatori del Shanghai Rolex Masters.

Dopo il contratto che avrebbe stipulato con gli organizzatori del torneo “di casa” appariva già scontata la sua diciassettesima presenza allo Swiss Indoors di Basilea. Molto meno scontata invece è la presenza a Parigi-Bercy, che attualmente non figura nella programmazione dell’elvetico. Roger ha vinto il torneo francese una sola volta e nell’ultima apparizione (2015) non è andato oltre il secondo turno. Considerando la mancata conferma della partecipazione, al momento tutto lascia supporre che l’ex numero 1 del mondo sceglierà di non prendervi parte per concentrarsi maggiormente sulle Finals di Londra le quali, dopo l’annuncio di Djokovic e Wawrinka si aprono a volti nuovi e a scenari sempre più interessanti. In ognuno di questi, probabilmente, Federer potrà recitare il ruolo di favorito.