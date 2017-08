Wawrinka come Djokovic: niente US Open e stagione finita

Continua la "strage" dei tennisti infortunati. Wawrinka si opera al ginocchio come Roger Federer un anno fa.T Arrivederci al 2018

Gli US Open 2017 non vedranno in campo il detentore del trofeo. Stan Wawrinka ha infatti annunciato il ritiro dalle competizioni fino all’inizio della prossima stagione. Proprio come aveva fatto il suo collega Djokovic il mese scorso, il tennista svizzero è costretto a prendersi una pausa a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. A differenza del serbo, il cui problema al gomito richiede riposo assoluto, Stan the Man sarà costretto a subire un’operazione chirurgica ed è stato il diretto interessato a diffondere la notizia attraverso la sua pagina Facebook. Un ginocchio come un anno e mezzo fa accadde a Roger Federer.

“Mi dispiace annunciarvi che dopo aver parlato con il mio team e il dottore ho dovuto prendere la difficile decisione di sottopormi a un intervento chirurgico al ginocchio. Questa è l’unica soluzione che mi permetterà di essere ancora competitivo per molti anni in futuro.

Questa è ovviamente una grande delusione, ma davvero non vedo l’ora di pianificare il mio recupero. Amo questo sport e lavorerò duramente per tornare al mio massimo livello. Voglio anche cogliere l’occasione per ringraziare i miei fan che mi hanno spedito una marea di messaggi di incoraggiamento in questi ultimi giorni. Vi rivedrò tutti nel 2018″.

Florian Mayer prenderà il posto di Wawrinka nel major statunitense mentre quest’ultimo, non avendo modo di difendere i punti conquistati negli ultimi mesi dell’anno, uscirà quantomeno dalla top 8. Inoltre dopo tre anni consecutivi – Australian Open 2015, Roland Garros 2016 e US Open 2016 – lo svizzero non aggiungerà un trofeo dello Slam nella sua bacheca.

Certo è che il tennis dimostra di far pagare il conto, e un conto salato, ai tanti ultratrentenni che popolano il circuito.

Proprio coloro che vanno più avanti nei tornei, e quindi giocano di più, alla fine sopportano le conseguenze dei loro sforzi. È vero che ormai negli Slam ormai un terzo degli iscritti sono della Old Generation, e che il ricambio della NextGen fatica ad affermarsi, però se andiamo a vedere chi dei top-ten di oggi e dei top-ten più recenti di ieri non ha dovuto far ricorso a un chirurgo… quasi non ne troviamo nessuno. I più sani sono quelli che si sono fermati a lungo. Roger Federer e Rafa Nadal. Un anno fa si sarebbe detto: incredibile!