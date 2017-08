Suarez Navarro si separa dal coach dopo 10 anni

Da n.6 a n.31...l'annata deludente alla base del "divorzio" con Xavier Budo. Come Pablo Lozano e Sara Errani 10 mesi fa?

Dieci mesi fa usciva la notizia della separazione tra Sara Errani e il suo storico coach Lozano. Ora un destino simile è toccato a Carla Suarez Navarro e Xavier Budo. Gli anni passati insieme sono 10, sin da quando Carla, proveniente da Las Palma, si trasferì in Catalogna con la voglia di sfondare nel mondo del tennis. I risultati raggiunti dalla tennista spagnola sotto la guida di Budo sono ragguardevoli, ma attualmente le cose non stavano andando benissimo e la posizione n. 31 nel ranking ne è una prova.

Quest’anno è stato tutt’altro che brillante per la ventottenne, baluardo del rovescio a una mano. Fermata anche da un problema alla spalla che l’ha infastidita nei primi mesi del 2017, gli unici risultati di rilievo finora sono state le semifinali nei WTA International di Monterrey e Bucarest. Negli Slam appena un ottavo a Parigi. Il cambio comunque non è radicale e non ci sarà un totale stravolgimento sulla sua panchina: il posto di Budo sarà preso da Marc Casabò, il quale già ricopriva il ruolo di assistente del coach, mentre la sede dei suoi allenamenti resta l’accademia Pro-Ab di Barcellona (frequentata tra gli altri da Gerard Granollers).

“Dopo dieci anni di successo, Xavi ed io abbiamo deciso porre fine alla nostra collaborazione. Devo essere grata per l’impegno e la conoscenza che lui ha messo in questi anni di lavoro, aspetti fondamentali per la mia crescita sia come giocatrice che come persona. Arrivai a Barcellona con l’obiettivo di diventare una tennista professionista. Insieme abbiamo compiuto un lungo viaggio che include anche due anni all’interno della top 10, la posizione in classifica più alta alla numero 6, grandi titoli (Doha) e finali (Roma, Miami). (n.B. oggi Carla è n.31!)

Come ho detto, gli sono davvero grata e non dimenticherò mai quello che ha fatto per me. Ora continuerò a lavorare duramente per diventare una giocatrice più forte”.