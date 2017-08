Qualificazioni WTA: Giorgi unica italiana a Toronto

Camila farà il suo esordio contro Julia Boserup. In caso di vittoria, Cirstea o Wozniak

Sono dodici i posti nel tabellone principale del WTA Premier 5 di Toronto riservati alle tenniste qualificate e oggi, con ben 24 match in programma, prende il via il torneo che li assegnerà. Tra tutte le giocatrici presenti, l’unica italiana è Camila Giorgi, testa di serie n. 21, che giocherà contro l’americana Julia Boserup (25 anni, numero 113). Le due si sono affrontate solo una volta, nel 2011 sulla terra di Phelam, Alabama, in un torneo ITF da $25,000 e a vincere fu Giorgi, ed anche oggi è lei a partire da favorita. Il match si giocherà alle 17:00 ora italiana e la numero 83 del mondo, in caso di vittoria, si contenderà un posto nel main draw con una tra Cirstea o Wozniak.

Il nome che spicca tra tutte le altre tenniste è indubbiamente quello di Magdalena Rybarikova, semifinalista nell’ultima edizione di Wimbledon. La ventottenne slovacca, numero 33 del mondo, giocherà il primo turno contro la giapponese Kurumi Nara, e in caso di vittoria dovrà battere una tra Dabrowski e Lepchenko. Altri match di rilievo sono quelli della promettente Naomi Osaka, contro Jamie Loeb, e quello di Donna Vekic contro Carson Branstine. La croata adesso dovrà darsi da fare perché, vista la dichiarazione di ieri fatta da Wawrinka, sta a lei il compito di portare la pagnotta a casa.