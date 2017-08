WTA Toronto: prima volta da n.1 per Pliskova, ma i giochi sono aperti

Sorteggiato il tabellone del Premier 5 canadese. Possibile sfida in semifinale fra Pliskova e Kerber. Muguruza dalla parte di Halep. Vinci debutta contro Kasatkina

Quest’anno sarà l’Aviva Centre di Toronto ad aprire le porte alle tenniste della WTA per la centodiciottesima edizione della Rogers Cup. Il torneo della categoria Premier 5, di 11 anni più giovane rispetto alla sua versione maschile, funge da vero e proprio spartiacque all’interno del calendario, e come accade per l’ATP, è il primo evento di rilievo a disputarsi sul cemento americano nella seconda parte della stagione. I cambiamenti rispetto allo scorso anno sono tantissimi, e lo dimostra il fatto che nessuna delle prime 10 teste di serie ricopre la stessa posizione del 2016. La cerimonia di sorteggio del tabellone si è svolta al Royal Ontario Museum ed era presente la lettone Jelena Ostapenko, campionessa del Roland Garros.

Parte alta – QF possibili

Ka. Pliskova vs Wozniacki

Kerber vs Konta

Questo torneo segna l’esordio per Karolina Pliskova da numero 1 del ranking mondiale e giocherà il suo primo match da regina contro la vincente di Pavlyuchenkova-Cornet. Tuttavia il suo tragitto non sembra particolarmente insidioso e se dovesse arrivare fino ai quarti le probabili avversarie sono Wozniacki, la quale con 5 finali perse in questo 2017 non mette molta paura, o Radwanska sulla quale ci si domanda se abbia già digerito la torta nuziale. Sullo stesso lato di tabellone troviamo quella che ha appena lasciato la testa della classifica, Angelique Kerber, che al match d’esordio dovrebbe avere vita facile contro la tennista di casa Bouchard, la quale accusa spesso la pressione del pubblico di casa. Se poi tutto continuerà a filare liscio, ai quarti di finale giocherà contro la britannica Konta, che quest’anno ha fatto molto bene sul cemento statunitense, soprattutto a Miami. Interessante sarà anche il primo turno tra Carla Suarez Navarro, che da poco ha lasciato il suo storico coach, e la Petra Kvitova.

Parte bassa – QF possibili

Muguruza vs Svitolina

Halep vs Kuznetsova

Spostandoci nella parte bassa del tabellone troviamo subito l’unica italiana presente, la sfortunata Roberta Vinci, ancora demoralizzata per il furto subito, che giocherà contro Kasatkina, già battuta quest’anno sulla terra madrilena. La vincente di questa sfida affronterà la testa di serie numero 5, Elina Svitolina e c’è grande attesa nel vedere se l’ucraina, dopo la terra e l’erba, sarà in grado di mantenere alto il livello dei risultati anche sul veloce. Per lei si prospetta un torneo davvero ostico perché sempre in quella zona di tabellone troviamo Venus Williams e la giovane Siniakova, in crescita costante. Invece l’unico ostacolo di rilievo per la campionessa di Wimbledon, Garbiñe Muguruza, è costituito dalla russa Vesnina che beneficia della testa di serie n. 16. L’ultimo spicchio di tabellone è forse quello più incerto e la favorita è indubbiamente la numero 2 del mondo, nonché campionessa in carica della Rogers Cup, Simona Halep la quale giocherà contro la vincente del match tra Lucic-Baroni e Keys. Se dovesse affrontare l’americana, si riproporrebbe la finale della passata edizione. Gli ultimi nomi da segnalare sono: la giovane detentrice del Roland Garros, Ostapenko, che farà il suo esordio contro una qualificata, mentre un altro primo turno da tenere d’occhio è quello tra Mladenovic e Strycova, due giocatrici a dir poco focose.