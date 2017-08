Giorgi beffata. A Toronto l’unica azzurra sarà Roberta Vinci

È già finita la Rogers Cup di Camila Giorgi, incapace di ripetere l'ottima prova offerta solo ventiquattro ore fa

Niente tabellone principale per Camila Giorgi a Toronto. La marchigiana, che ieri aveva impressionato contro l’americana Julia Boserup, lasciandole la miseria di un solo game, non è riuscita a ripetersi nel decisivo turno di qualificazione cedendo in due set da Sorana Cirstea, no 54 WTA, con un doppio 6-4.

La numero due di Romania conferma un buon feeling con questo torneo. Qui nel 2013, prima della lunga serie di infortuni alla spalla che ne hanno compromesso le successive due stagioni, Cirstea giocò il miglior torneo della carriera, superando Wozniacki, Jankovic e Kvitova prima di cedere malamente in finale contro Serena Williams. Discorso inverso per Camila Giorgi, che in Canada ha giocato solo due volte, superando il primo turno in una sola occasione.

Fuori anche la numero uno del seeding e semifinalista a Wimbledon Magdalena Rybarikova, crollata nel secondo set contro l’americana Lepchenko.