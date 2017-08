WTA Toronto, qualificazioni: Giorgi passeggia nel primo turno

La marchigiana è spietata nel suo match d'esordio nel tabellone cadetto del torneo canadese e lascia un solo game all’americana Boserup. Ora affronterà la rumena Cirstea

Dopo l’eliminazione al primo turno del torneo di Washington contro la promettentissima 17enne canadese Bianca Andreescu, Camila Giorgi parte col piede giusto nelle qualificazioni del WTA Premier di Toronto. La tennista di Macerata, testa di serie n.21 del tabellone, ha infatti letteralmente massacrato in 54 minuti di gioco con un eloquente 6-0 6-1 la 25enne statunitense Julia Boserup, n.113 del ranking WTA. Al prossimo turno Giorgi è attesa da un match piuttosto ostico contro la rumena Sorana Cirstea, testa di serie n.7 del tabellone cadetto e attualmente n.54 della classifica mondiale. L’azzurra però non parte affatto battuta, considerato che ha sconfitto Cirstea in entrambi i precedenti scontri diretti e sempre in due set: nel 2013 a Wimbledon e nel 2014 a Indian Wells.