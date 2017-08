Sara Errani positiva all’antidoping

Test effettuati a inizio anno. La sostanza è l'anastrozolo, considerata uno steroide. Sara parlerà in settimana

Stavolta non è il servizio, da sempre lacunoso e suo vero punto debole. Non è la mancanza di centimetri, non è la crisi di risultati. Questa Sara Errani avrà problemi ben più grossi, purtroppo, da affrontare. L’azzurra, 30 anni, è risultata infatti positiva ad un test antidoping effettuato a inizio anno. Nel campione di urine sono state rilevate infatti tracce di Arimidex (anastrozolo il nome commerciale), uno stimolatore ormonale e metabolico che rientra sotto l’enorme cappello degli steroidi. È una sostanza somministrata esclusivamente per trattare situazioni cancerose dopo la menopausa, senza alternativa di utilizzo: per questo considerata doping.

Un tegola di enormi dimensioni, forse anche maggiori dei 164 centimetri registrati sul sito WTA per Sarita, in quello che può essere definito il peggior anno della sua carriera: fuori dalle top 100 (lei ex numero 4 del mondo, grazie anche alla finale al Roland Garros colta nel 2012, persa con Sharapova), una semifinale come miglior risultato, a Rabat. Nell’ultima conferenza stampa al Roland Garros si era comunque detta soddisfatta: “Rispetto allo scorso anno sto lavorando molto, sono tornata ad avere voglia e determinazione”. Anche la decisione di riprendere il rapporto con il suo storico coach Michele Montalbini, faentino suo maestro d’infanzia, denotava una ricerca di serenità e stabilità. Che adesso sono minate da questa pesantissima notizia.

Non è il primo caso di positività all’anastrozolo nello sport italiano, già comparso recentemente: a pochi giorni dalle Olimpiadi di Rio lo scorso anno, il canottiere Niccolò Mornati, 35 anni, fu raggiunto da una condanna a quattro anni di stop dal Tribunale nazionale antidoping (poi dimezzati in appello). 15 le positività sportive nel mondo, tutte sanzionate, ovviamente non una buona tradizione a cui affidarsi in fase di difesa. Non è nemmeno il primo caso di discussione sul doping per il tennis azzurro, che nel 2009 vide coinvolto Filippo Volandri, quell’anno in picchiata oltre la trecentesima posizione ATP. Il livornese fu trovato positivo al salbutamolo, una sostanza contenuta in un medicinale per curare l’asma: la condanna, accertata la non volontà di migliorare le prestazioni sportive, fu di tre mesi, poi revocata del tutto dal TAS di Losanna.

La FIT resta comunque al fianco di Sara Errani, che in questi mesi ha avuto il tempo di mettere a punto la strategia difensiva: in settimana è previsto un intervento della bolognese per spiegare la situazione e fornire delucidazioni. Stavolta sarà la risposta, una delle sue armi migliori, a dover funzionare davvero.