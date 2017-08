ATP Montreal: il curioso programma della seconda giornata

MONTREAL - Oggi in Québec si allinea il tabellone al secondo turno. Mancano i grandi nomi

dal nostro inviato a Montreal

Oggi a Montreal si disputa la seconda giornata di incontri del main draw. Di solito il martedì dei Masters 1000 vede scendere in campo almeno un giocatore, se non due, di primissimo piano. Stavolta, invece, andrà diversamente. Come si vede nella programmazione del campo centrale, infatti, alle 18,30 giocheranno Tomas Berdych e Nikoloz Basilashvili, con Denis Shapovalov e Rogerio Dutra Silva protagonisti non prima delle 20,30. Per quanto riguarda la sessione serale, alle 00,30 scenderanno in campo Jack Sock e Pierre-Hugues Herbert, con Thiem e Schwartzman a chiudere il programma. Sugli altri campi, da segnalare il match che vedrà opposti Paolo Lorenzi e Frances Tiafoe, i quali si sfideranno sul campo 5 alle 18,30, seguiti da Pablo Carreno e Karen Khachanov. Oggi sarà anche la volta di David Goffin, ancora in fase di rodaggio dopo il brutto infortunio alla caviglia patito a Parigi e atteso da Yuichi Sugita (secondo match sul Banque Nationale).

Dall’ordine di gioco emerge chiaramente una mancanza di appeal – almeno rispetto al livello del torneo – dovuta al posticipo delle partite di Rafa Nadal e Milos Raonic, che inizialmente avrebbero dovuto giocare proprio nella giornata odierna. Il numero due del mondo non scenderà in campo a causa della mancanza di comunicazione tra l’ATP e Tennis Canada (organizzatrice della Rogers Cup), dal momento che era stato annunciato fin dallo scorso weekend che lo spagnolo avrebbe giocato martedì pomeriggio, senza però programmare la sfida tra Coric e Youzhny – il vincente se la vedrà con Rafa – per lunedì. In merito a Raonic, invece, il padrone di casa ha chiesto di giocare mercoledì a causa di un piccolo problema fisico accusato ieri mattina in allenamento. Il numero uno canadese esordirà dunque mercoledì nella sessione serale insieme allo stesso Nadal, mentre Federer dovrebbe giocare nel corso della serata italiana.

Qui il programma completo