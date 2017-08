Grega Zemlja si ritira: nessuno sloveno come lui

Il 30enne giocatore sloveno ha annunciato il suo ritiro a Portorose. Nel 2013 una mononucleosi l'aveva fermato poco dopo l'ingresso nei top 50

Grega Zemlja ha detto basta. Il tennista sloveno durante una conferenza stampa al Challenger Slovenia Open di Portorose ha ufficializzato la notizia che da quelle parti era nell’aria da un po’: il torneo di casa, da lui vinto nel 2013, sarà il suo ultimo torneo da professionista. Zemlja lascia con un bottino di sei tornei Challenger vinti, una finale a livello ATP (Vienna 2012, sconfitto da del Potro) e un best ranking al n. 43, il migliore di un tennista sloveno in campo maschile. Il giocatore originario di Jesenice ha un grande rimpianto: proprio quando la sua carriera era in ascesa, in quell’estate 2013 in cui entrò nei top 50, si ammalò di mononucleosi. E come accaduto ad altri giocatori, dopo il rientro non è più riuscito a tornare ai livelli di prima (al massimo è risalito in 137esima posizione).

Oltre che vederlo giocare da “pro” per l’ultima volta, a Portorose gli appassionati sloveni potranno salutarlo venerdì sera, quando è prevista un’esibizione che lo vedrà scendere in campo insieme ad Aljaz Bedene (attuale n. 47 ATP) e la grande promessa locale Kaja Juvan, vincitrice del doppio femminile juniores a Wimbledon.