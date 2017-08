Nigel Sears torna in panchina: sarà negli States con Makarova

L'ex coach di Hantuchova e Ivanovic esordirà nel box della russa a New Haven e sarà presente anche agli US Open. I due decideranno se proseguire il rapporto al termine dello Slam

Nigel Sears torna ad allenare. L’ex coach di Amanda Coetzer, Daniela Hantuchova e Ana Ivanovic, fermo da quando la serba ex numero 1 del mondo ha deciso di appendere la racchetta al chiodo quasi un anno fa, ha confermato che, a partire dal Connecticut Open in programma dal prossimo 20 di agosto, inizierà a collaborare con Ekaterina Makarova. Una collaborazione “a termine”, almeno per ora, dal momento che allenatore e giocatrice si sono ripromessi di valutare l’esperienza al termine dell’ultimo slam stagionale, prima di decidere se proseguire o meno il rapporto.

Negli ultimi mesi Sears si è dedicato alla televisione, ricoprendo il ruolo di analista per BT Sports, ma non aveva mai accantonato l’dea di tornare ad allenare: “Lavorare per la televisione mi piace e mi gratifica, ma se si dovesse presentare l’opportunità di tornare a vestire i panni del coach la valuterei con attenzione. Dovrebbe essere qualcosa di molto stimolante, però. Non mi tufferei sulla prima proposta”. Evidentemente il ruolo di mentore della recente campionessa in doppio a Wimbledon rappresenta qualcosa per cui vale la pena prendersi una pausa dal piccolo schermo.

Già numero 8 del mondo nell’aprile del 2015, Makarova era precipitata fuori dalle prime 50 al termine di un periodo avaro di risultati, ma è riuscita a farvi ritorno grazie al successo ottenuto domenica scorsa a Washington, a oltre tre anni di distanza dall’ultimo torneo vinto, a Pattaya nel febbraio del 2014. La ventinovenne moscovita stava lavorando senza l’aiuto di un coach dal momento in cui l’occasionale partnership con Anastasia Myskina – madre di tre figli e per questo impossibilitata a seguire Ekaterina in giro per il mondo in modo continuativo – si è interrotta ormai diverso tempo fa.

“Vincere questo torneo è stato qualcosa di molto emozionante – ha dichiarato Makarova dopo il trionfo nella capitale degli Stati Uniti – soprattutto per come sono riuscita a superare i momenti duri. Dai quarti di finale in poi ho sempre dovuto rimontare un set di svantaggio, ma ogni volta sentivo che il mio tennis stava tornando, ed ero piena di fiducia in ogni momento. Ultimamente ho viaggiato senza un coach, e il supporto dei tifosi è la cosa che più mi è utile per superare le difficoltà”. D’ora in poi, almeno per qualche settimana, penserà Nigel Sears a guidarla.