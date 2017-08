Sharapova, wild card anche a Pechino

Prosegue la sequela di inviti per il rientro di Maria nel circuito. Dal 24 settembre sarà in Cina

Maria Sharapova parteciperà al China Open. La siberiana continua quindi a incassare inviti dalle organizzazioni dei tornei, che insistono per averla nel loro campo partecipanti dopo la squalifica per doping. Dal 24 settembre Masha sarà a Pechino, dove ha già vinto nel 2014 e fatto finale nel 2012. Saranno parte del torneo anche la campionessa di Wimbledon Garbiñe Muguruza, Caroline Wozniacki, Venus Williams, Zhang Shuai e Peng Shuai.

Dopo l’infortunio alla coscia che l’ha costretta ai box per otto settimane, saltando anche i Championships, Sharapova è rientrata a Stanford vincendo il primo turno, prima di annunciare un altro ritiro, stavolta per problemi ad un braccio che le impediranno di partecipare alla Rogers Cup di Toronto.

“Sono molto contenta di annunciare il mio ritorno a Pechino per giocare il China Open a ottobre”, ha detto Masha in un comunicato. “Sono ulteriormente emozionata, sarà il mio primo torneo in Asia quest’anno! Ogni volta che gioco a Pechino sento sempre grande calore e supporto. Non dimenticherò mai il titolo vinto nel 2014 e quanto tifo avete fatto per me sul Diamond Court. Non vedo l’ora di incontrarvi di nuovo tutti”.