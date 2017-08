WTA Toronto: il programma del day 2

Anche a Toronto, come a Montreal, poche big in campo per il secondo giorno di sfide. Sul centrale esordio per Bouchard (secondo match), chiude il programma Wozniacki

WTA Toronto: le cronache di ieri

Ben tredici i match di singolare in programma tra questo pomeriggio e domani notte (italiana) a Toronto. Come per Montreal, dove si gioca il circuito ATP, mancheranno le big all’appello delle sfide di martedì. La testa di serie più alta a scendere in campo, infatti, sarà Caroline Wozniacki [6] che chiuderà la sessione serale.

Centre Court

11:00 am

Catherine Bellis USA vs Julia Goerges GER

Not Before 1:00 pm

Eugenie Bouchard CAN vs Donna Vekic CRO

Followed By

CoCo Vandeweghe USA vs [10] Agnieszka Radwanska POL

Not Before 7:00 pm

Bianca Andreescu CAN vs Timea Babos HUN

Followed By

[6] Caroline Wozniacki DEN vs Ekaterina Alexandrova RUS

Grandstand

11:00 am

Caroline Garcia FRA vs Sorana Cirstea ROU

Followed By

Ekaterina Makarova RUS vs Shuai Peng CHN

Followed By

Alizé Cornet FRA vs Anastasia Pavlyuchenkova RUS

Not Before 5:00 pm

Daria Kasatkina RUS vs [5] Elina Svitolina UKR

Followed By

Daria Gavrilova AUS vs Barbora Strycova CZE

Court 1

11:00 am

Ashleigh Barty AUS vs Oceane Dodin FRA

Followed By

Alison Riske USA vs [16] Elena Vesnina RUS

Followed By

Dominika Cibulkova SVK Kirsten Flipkens BEL vs Eugenie Bouchard CAN Karolina Pliskova CZE

Court 3

2:00 pm

Nao Hibino JPN / Alicja Rosolska POL vs [8] Anna-Lena Groenefeld GER / Kveta Peschke CZE

Followed By

[6] Lucie Hradecka CZE / Katerina Siniakova CZE vs Chia-Jung Chuang TPE / Renata Voracova CZE

Court 4

11:00 am

Magdalena Rybarikova SVK vs Mirjana Lucic-Baroni CRO

Followed By

Ana Konjuh CRO Anastasija Sevastova LAT vs Charlotte Robillard-Millette CAN Carol Zhao CAN

Followed By

Julia Goerges GER Olga Savchuk UKR vs [7] Ashleigh Barty AUS / Casey Dellacqua AUS