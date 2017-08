ATP Montreal: Federer, esordio sul velluto

Un allenamento agonistico, per Roger Federer, il primo turno con Polansky. 6-2 6-1 in 53 minuti

(da Montreal, Luca Baldissera)

Inizia il day 3 del masters 1000 di Montreal, e finalmente vediamo in campo i cosiddetti “big”. Sono le 12.30 ora locale quando fanno il loro ingresso nel campo centrale lo svizzero Roger Federer (36 anni, 3 ATP) e il canadese Peter Polansly (29 anni, 116 ATP), è una giornata di sole con un certo vento, non sgradevole, gli spalti dell’Uniprix Stadium, come sempre quando c’è in campo Federer, sono gremiti, le file fuori dai cancelli erano piuttosto lunghe già dal mattino. Un precedente tra i due, a Toronto nel 2014, vinse Roger 6-2 6-0. La speranza è di avere almeno un minimo di partita, la differenza di valori è veramente tanta.

L’avvio del match non è dei più incoraggianti in questo senso, con lo svizzero che vola 3-0 con un break al secondo game, e un solo punto concesso all’avversario. Gioca sciolto Roger, senza dare l’impressione di forzare più di tanto. Peter si difende tirando qualche buona prima palla di servizio, e spingendo con il dritto. Roger attacca molto e scende spesso a rete, sembra che stia provando schemi e colpi come fosse un allenamento. Polansky, giustamente, ce la mette tutta, e porta a casa due game alla battuta, ma sul 5-2 incappa in un paio di errori evitabili, e va sotto 15-40. Federer, con lo schema che già provava ieri durante il training, overo la risposta spinta di rovescio seguita dalla volée di dritto, chiude al primo set point. 6-2 in 20 minuti giusti, se la gente che sta ancora entrando sulle tribune (la fila adesso fa il giro completo dello stadio) non si sbriga, rischia di vedere ben poco dello svizzero.

Nel frattempo Roger fa serve&volley in relax totale, prova le accelerazioni da fondo, sbaglia anche qualcosa ma non dà mai l’idea di non essere in controllo totale del gioco. Come nel primo set, lo svizzero sale 3-0 in un attimo, siamo a 31 minuti di match, e i punti sono 37 a 17, dispiace un po’ per Polansky, e soprattutto dispiace per la gente che ha fatto tre ore di fila per esserci. Quando Federer gioca una “mezza SABR” ma utilizzando lo slice, quindi con quadrupla difficoltà, e chiude il punto a rete, e poi arriva il secondo break per il 4-0, si capisce che siamo al conto alla rovescia. Countdown che in effetti era partito già a inizio match, però. Le due palle break per Peter, propiziate da un gran passante, che arrivano nel quinto game sono un fulmine a ciel sereno, ma sul 10-2 si può capire un attimo di distrazione di Roger. Che le annulla, ovviamente, sale 5-0, fallisce 2 match point, ride di se stesso con autoironia quando tira uno smash largo un metro, e poi chiude 6-1. Ci vorranno avversari più impegnativi per vederlo al massimo, ma per adesso meglio di così non poteva iniziare.

(in aggiornamento)

Risultati:

[5] K. Nishikori vs G. Monfils

[2] R. Federer b. [WC] P. Polansky 6-2 6-1

R. Haase b. [LL] E. Escobedo 6-4 6-1

[12] R. Bautista Agut b. R. Harrison 7-5 6-2

[7] G. Dimitrov vs M. Zverev

J.M. del Potro vs [WC] D. Shapovalov

[15] J. Sock vs D. Ferrer

[4] A. Zverev vs R. Gasquet

[11] P. Carreno Busta vs K. Anderson

[16] N. Kyrgios vs P. Lorenzi

[1] R. Nadal vs B. Coric

[8] J.W. Tsonga vs S. Querrey

[6] M. Raonic vs A. Mannarino

[9] D. Goffin vs H. Chung