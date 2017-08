ATP Montreal, il programma del day 3: esordi per Federer e Nadal

Federer aprirà il programma sul centrale, Lorenzi sfiderà Kyrgios sul campo 9 (terzo match). Nadal contro Coric, del Potro-Shapovalov piatto forte

Programma ricchissimo quello del mercoledì all’ATP di Montreal. Esordiranno Federer e Nadal ma con loro sul centrale ci saranno anche del Potro e Raonic. Sul Banque Nationale invece spiccano le sfide tra Gasquet e Zverev (Sascha) e tra Monfils e Nishikori. Lorenzi, infine, sfiderà Kyrgios sul campo n.9 (terzo match in programma).

Il programma completo:

Court Central

12:30 pm

Roger Federer SUI [2] vs Peter Polansky CAN

Not Before 2:30 pm

Juan Martin del Potro ARG vs Denis Shapovalov CAN

Not Before 6:30 pm

Borna Coric CRO vs Rafael Nadal ESP [1]

Followed By

Milos Raonic CAN [6] vs Adrian Mannarino FRA

Banque Nationale

12:30 pm

Gael Monfils FRA vs Kei Nishikori JPN [5]

Followed By

Mischa Zverev GER vs Grigor Dimitrov BUL [7]

Followed By

Richard Gasquet FRA vs Alexander Zverev GER [4]

Not Before 6:30 pm

Jo-Wilfried Tsonga FRA [8] vs Sam Querrey USA

Followed By

Hyeon Chung KOR vs David Goffin BEL [9]

Court 9

12:30 pm

Roberto Bautista Agut ESP [12] vs Ryan Harrison USA

Not Before 2:30 pm

David Ferrer ESP vs Jack Sock USA [15]

Followed By

Nick Kyrgios AUS [16] vs Paolo Lorenzi ITA

Followed By

Jean-Julien Rojer NED / Horia Tecau ROU vs Henri Kontinen FIN [1] / John Peers AUS [1]

Court 5

12:30 pm

Ernesto Escobedo USA vs Robin Haase NED

Followed By

Karen Khachanov RUS / Dominic Thiem AUT vs Rohan Bopanna IND [7] / Ivan Dodig CRO [7]

Followed By

Kevin Anderson RSA vs Pablo Carreno Busta ESP [11]

Followed By

Juan Martin del Potro ARG / Grigor Dimitrov BUL vs Bob Bryan USA [4] / Mike Bryan USA [4]