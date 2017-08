Gli auguri a Federer da Nadal e dall’ATP [VIDEO]

Ieri Roger Federer ha compiuto 36 anni. Grandi festeggiamenti? "Solo" il concerto dei Coldplay

36 anni (solo all’anagrafe), ancora tanta voglia di vincere e stupire, perché il meglio deve ancora venire. Poche parole per riassumere la leggenda di Roger Federer, che proprio ieri ha festeggiato il compleanno in quel di Montreal per la gioia degli organizzatori del Master 1000 e dei sempre numerosissimi fan, che hanno atteso sei anni prima di rivedere il campione di Basilea sul cemento canadese. Non sono mancati gli auguri da parte dei colleghi dello svizzero, primo fra tutti, l’amico-nemico di sempre, Rafa Nadal, il quale ironicamente ha affermato: “Buon compleanno Roger! Smetti di vincere e lascia qualcosa ai giovani”. Nick Kyrgios, David Ferrer, Jo-Wilfried Tsonga, Kei Nishikori e molti altri non hanno risparmiato i loro più cari auguri al 19 volte campione Slam (il quale ha ringraziato tutti con affetto) e anche l’ATP si è unita al coro con un video celebrativo.

Happy 36th birthday, @rogerfederer! Some familiar faces have a few messages for you…😉 pic.twitter.com/OBKeOFGWVr — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2017

Thanks so much for all the birthday wishes from around the world! Feeling the ❤#36 #2ndTime18 — Roger Federer (@rogerfederer) August 9, 2017

Roger ha pensato bene di festeggiare il compleanno andando al concerto dei Coldpaly. La band britannica non ha potuto fare a meno di menzionare Federer, che li ha ringraziati personalmente su Instagram: