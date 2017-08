Novak Djokovic reagisce alle accuse di doping provenienti dal Canada

L'ex numero 1 del mondo sta pensando di adire le vie legali per difendersi dalle pesanti insinuazioni dell'ex giocatrice Hélène Pelletier

Non c’è scampo, né via di fuga. Il doping risulta sfortunatamente essere l’argomento più dibattuto nel mondo del tennis di questi tempi, nonostante al momento si stia giocando l’Open del Canada, non esattamente l’ultimo dei tornei. Appena usciti dal marasma-Sharapova e nel bel mezzo del trambusto provocato dall’affaire Errani, proprio dal Canada giungono nuove, pesanti insinuazioni: sullo sfondo, il discusso uso/abuso di sostanze illecite, mentre stavolta il protagonista involontario del deteriore scenario è Novak Djokovic. All’interno di un approfondimento realizzato per l’emittente qébécois RDS, l’attuale analista sportiva ed ex professionista della racchetta Hélène Pelletier ha lanciato gravi accuse in direzione dell’ex numero 1 ATP, sostenendo in sostanza che dietro alla pausa annunciata da Djokovic un paio di settimane fa si nasconda un silent ban.

Si torna dunque a parlare della famigerata “sospensione silenziosa”, che l’ATP comminerebbe in particolare ai pesci grossi pizzicati con le mani nel sacco; un’operazione dibattuta e osteggiata, utile a lavare le coscienze e a far rispettare un minimo d’ordine senza causare un indesiderato trambusto mediatico. L’impianto accusatorio di Pelletier non sembra poggiare su basi solidissime, tuttavia, fondato com’è su frasi a mezza bocca raccolte qua e là da amici degli amici: “Vi parlo di quello che ho sentito dire dietro le quinte, – ha dichiarato la cinquantottenne nata a Charlesbourg – in molti non credono che il suo problema al braccio sia grave al punto da obbligarlo a fermarsi così a lungo. È certamente un fastidio cronico che lo fa stare male, ma tante persone credono ci sia sotto qualcosa“.

Siamo nel campo delle illazioni, a quanto sembra piuttosto spericolate e – almeno pero ora – scarsamente motivate, e la reazione del dodici volte campione slam non si è fatta attendere. Secondo quanto trapela dalle fonti vicine al team del serbo, pare che Djokovic stia seguendo la vicenda con la massima attenzione, e che non abbia escluso l’ipotesi di denunciare la Pelletier. Per Nole si tratterebbe di una novità assoluta: nonostante qualche insinuazione sull’argomento sia circolata nel corso degli anni – si veda l’infinito dibattito sulla questione relativa all’utilizzo della camera ipobarica – l’attuale numero 5 ATP non ha mai sporto denuncia nei confronti di alcun giornalista.