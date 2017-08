Rod Laver, il ragazzino festeggia 79 anni

"The Rocket" spegne 79 candeline, auguri a un'icona del nostro sport

Ieri Federer, oggi Laver. Il calendario dei compleanni tennistici di agosto non si fa mancare proprio niente. Laver è stato uno dei più grandi, capace due volte di compiere le Grande Slam (nel ’62 e nel ’69). Erano altri tempi, è vero, ma le vittorie rimangono tali. In tutto sono 11 i titoli dello slam in singolare, 6 anche in doppio dove gli è sfuggito solo New York (tre le finali perse).

Come detto era un tennis che davvero non è paragonabile con quello dei nostri tempi, forse il più difficile da decifrare cinque decadi più tardi. Ma paragoni a parte Laver non può essere considerato solo come una leggenda del nostro sport perchè “The Rocket” è ancora parte integrante del circuito. Svariate le apparizioni nei tornei (a maggio ha premiato anche il vincitore di Roma) e inoltre a settembre esordirà anche la Laver Cup nella quale si sfideranno i migliori quattro tennisti europei più un capitano contro i migliori quattro tennisti del resto del mondo più un capitano. La prima edizione si disputerà dal 22 al 24 settembre 2017 a Praga e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Roger Federer, Rafa Nadal, Bjorn Borg (capitano del team Europa) e John McEnroe (capitano del World Team).

Nel 1981 è entrato a far parte dell’Hall of fame mentre tutti sapranno che il centrare di Melbourne Park è a lui intitolato.