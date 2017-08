WTA Toronto: Muguruza avanti senza brillare, bene Pliskova

La campionessa di Wimbledon torna in campo un po' arrugginita ma batte Flipkens. La diciottenne americana Bellis elimina in due set Svetlana Kuznetsova. Primo successo da N.1 per Pliskova, eliminata Cibulkova

[4] G. Muguruza b. [Q] K. Flipkens 7-5 6-2 (Tommaso Voto)

Esordio altalenante e per nulla convincente quello della neocampionessa di Wimbledon Muguruza, che, pur vincendo in due set, contro Flipkens ha lasciato più di qualche perplessità.

Certo l’avversaria è ostica, ha un tennis anomalo e complicato, ma sono stati troppi gli errori ed i momenti di “down”, soprattutto nel primo parziale, quando si è fatta sempre raggiungere prima del definitivo 7-5.

Solo a tratti il “power tennis” dell’iberica ha avuto gioco facile contro le variazioni tenere e spesso sconclusionate della belga, che ha provato a resistere ed a mescolare le carte in tavola, ma è stata letteralmente investita dalla violenza dei colpi della Muguruza.

Flipkens, dal canto suo, ha messo in piedi una resistenza stoica, ma nulla ha potuto contro i fendenti della sua avversaria, che, spesso, atterravano a poche spanne dalla linea di fondo.

Nemmeno la ricerca continua della rete ha aiutato Kirsten, capace di volée pregevoli, ma a volte decisamente velleitarie.

I primi game sono combattuti, soprattutto perché la n.82 del mondo riesce a far inceppare il “sistema” Muguruza, che quando non è perfettamente oliato è attaccabile.

Con il passare dei minuti, le gambe della 31enne di Geel iniziano ad essere più rigide, i colpi meno penetranti e questo aiuta la top ten iberica a prendersi il break.

La n.4 del seeding manca l’allungo, arriva un controbreak a 15, ma è una parentesi vana per la belga, che va nuovamente sotto nel punteggio.

Nel momento di servire per il set, la spagnola si scompone, ma in tutto il parziale alterna vincenti ad errori, e un doppio fallo certifica il 5-5.

La semifinalista di Wimbledon del 2013 fa un’enorme fatica in battuta, infatti Muguruza è nuovamente aggressiva e strappa il 6-5, che si tramuta finalmente in 7-5 e nel tanto agognato set.

Da questo momento in poi è un assolo, in quanto Garbine riduce al minimo gli errori e questo le permette di condurre senza affanni particolari.

La spagnola ha tutte le carte in regola per essere la più seria candidata al trono di Serena Williams, ma per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale acquisire costanza di risultati, perché per dominare il tennis ci vuole quella voglia famelica di prendersi tutto e, spesso, l’iberica è sembrava carente da questo punto di vista.

[1] Ka. Pliskova b. A. Pavlyuchenkova 6-3 6-3 (Ruggero Canevazzi)

Esordio convincente da n.1 del mondo (la sesta senza Slam) per Karolina Pliskova, che supera una discreta Anastasia Pavlyuchenkova, n.19 WTA, mettendo in campo potenza e solidità dal fondo (soprattutto con un grande rovescio incrociato) unitamente a una buona visione tattica. La russa, che a Maggio ha negato il titolo a Rabat a Francesca Schiavone, è stata troppo fallosa e dal servizio molto deficitario, portato a casa solo in due occasioni su nove.



Un pubblico un po’ troppo sparuto accoglie Karolina e Anstasia in questo secondo turno sul Centrale. Quinta sfida su 5 tra le due sul veloce, finora ha sempre vinto la venticinquenne di Louny. Il primo set vede la semifinalista del Roland Garros partire molto in palla, con colpi profondissimi coi quali sembra da un momento all’altro spaccare tutto. La dominatrice di Monterrey risponde con qualche drop-shot pregevole e alcuni vincenti da applausi, ma troppo raramente alza le traiettorie per rompere il ritmo imposto dalla prima ceca a raggiungere la vetta mondiale, che chiude il set dopo poco più di mezz’ora. Il match a questo punto scende di livello, con la ventiseienne di Samara capace comunque di non crollare sul 3-0 prima e sul 5-2 e servizio Pliskova poi (con un poderoso game in risposta a zero), ma cede inevitabilmente al gioco successivo. La vincitrice di Brisbane, Doha e Eastbourne affronterà al terzo turno la vincente di Osaka-Sevastova.

(in aggiornamento)

Risultati:

C. Garcia b. [Q] V. Lepchenko 6-1 6-4

[4] G. Muguruza b. [Q] K. Flipkens 7-5 6-2

C. Bellis b. [8] S. Kuznetsova 6-4 7-5

L. Safarova b. [11] D. Cibulkova 6-2 6-4

[Q] A. Barty b. [16] E. Vesnina 6-3 5-7 6-4

[1] Ka. Pliskova b. A. Pavlyuchenkova 6-3 6-3

[10] A. Radwanska b. T. Babos 6-0 6-1

[15] A. Sevastova vs [Q] N. Osaka

[9] V. Williams vs K. Siniakova

[7] J. Konta vs E. Makarova

[14] P. Kvitova vs S. Stephens

[2] S. Halep vs [LL] M. Rybarikova

[3] A. Kerber vs [Q] D. Vekic