ATP Montreal: Zverev si vendica dell’amico Kyrgios

Partita autoritaria di Sasha Zverev, che regola in due set Nick Kyrgios. Allegria e sorrisi in campo, ma troppo distratto e non al masimo fisicamente l'australiano

[4] A. Zverev b. [16] N. Kyrgios 6-4 6-3 (da Montreal, Luca Baldissera)

Il primo match della sessione serale sul centre court, alle 18.30 ora di Montreal, vede protagonisti i due giovani più forti del circuito, il tedesco Alexander Zverev (20 anni, 8 ATP) e l’australiano Nick Kyrgios (22 anni, 24 ATP). E’ il loro terzo confronto diretto, i due precedenti sono di quest’anno, entrambi vinti da Kyrgios, a Indian Wells (una stesa, 6-3 6-4 senza storia) e a Miami (lottata, 6-3 al terzo set). I ragazzi arrivano a questo ottavo di finale in modo però molto diverso, Sascha è in crescita costante di gioco e risultati, Nick è in difficoltà sia fisica che emotiva.

Nel primo game, al servizio Kyrgios, c’è palla break, ma l’australiano risolve la faccenda con un paio di botte e un drop shot. Si vede già che Nick non ha molta voglia di scambiare in manovra, tira tutto appena può, mentre Zverev è più ordinato e preciso. Nel terzo game le distrazioni sono fatali a Nick, che perde la battuta, ha l’occasione di pareggiare subito brekkando a sua volta ma spreca, e si ritrova sotto 3-1. I servizi sopra i 220 kmh sono la media per Kyrgios, Sascha piazza ottimi rovesci, e ci sono un paio di divertenti schermaglie sottorete, non male la partita per adesso. Un doppio fallo del tedesco sul 3-2 manda Nick 15-40, altre due palle del controbreak, Zverev le annulla bene, ne arriva un’altra, fallita di rovescio da Kyrgios, poi una quarta, ancora vanificata da un errore, e alla fine Sascha tiene salendo 4-2. I giocatori alla battuta non rischiano più nulla fino al 5-4, quando Zverev va a servire per chiudere il set, cosa che gli riesce con autorità. 6-4, 40 minuti, match veloce, tanti bei colpi, ma l’impressione è che Nick giochi davvero “a caso”, semplicemente sparando d’istinto e a volte azzardando tocchi anche belli ma estemporanei, al contrario Sascha anche come linguaggio del corpo appare determinato e con le idee ben chiare.

Divertentissimo il siparietto sull’1-0 per Kyrgios nel secondo set, l’australiano prova un passante in tweener frontale, la palla esce di un nulla, lui prosegue la corsa fino a fermarsi a osservare insieme a Zverev il punto del rimbalzo, e praticamente ridendo i due chiedono il challenge insieme, sono davvero amici e si vede. Bello e giusto così. Ridendo e scherzando, però, come detto quello che sta giocando una partita un minimo sensata è Sascha, che infatti brekka al sesto game e va 4-2. Nick si fa massaggiare l’anca indolenzita, comunque la sua reazione è buona: nell’ottavo game con un paio di belle accelerazioni si conquista infatti due palle del controbreak, ma le fallisce, andando sotto 5-3 dopo un altro momento di spettacolo con pallonetto e tweener, comunque preda della facile volée del tedesco. Qui l’australiano molla decisamente la partita, cedendo il servizio a zero, e mandando giustamente ai quarti di finale il giocatore più attento e concentrato visto in campo stasera. Zverev troverà Kevin Anderson, per la rivincita della finale di Washinghton della scorsa settimana, vinta da Sascha come le altre due partite precedenti contro il sudafricano. Decisamente una gran stagione per il capofila dei cosiddetti NextGen, vedremo fino a dove arriverà.

(in aggiornamento)



Risultati:

[1] R. Nadal vs [WC] D. Shapovalov

H. Chung vs A. Mannarino

[4] A. Zverev b. [16] N. Kyrgios 6-4 6-3

K. Anderson b. S. Querrey 6-4 6-1

R. Haase b. [7] G. Dimitrov 7-6(3) 4-6 6-1

D. Schwartzman b. J. Donaldson 0-6 7-5 7-5

[12] R. Bautista Agut b. G. Monfils 4-6 7-6(5) 7-6(2)

[2] R. Federer b. D. Ferrer 4-6 6-4 6-2