ATP Montreal: il programma del day 4

È la giornata degli ottavi di finale. Ferrer e Shapovalov all'assalto di Federer e Nadal. Da non perdere Zverev-Kyrgios

Si torna in campo a Montreal dopo l’intensa giornata di mercoledì dedicata agli ultimi incontri di secondo turno con i comodi esordi di Federer e Nadal. Fra Court Central e Banque Nationale vanno in campo tutti gli ottavi di finale. Sul primo campo aprono alle 18.30 italiane Monfils (reduce dall’emozionante maratona di ieri contro Nishikori) e Bautista Agut (tre vittorie su tre per Gael nei precedenti confronti diretti). Non prima delle nostre 20.30 toccherà a Roger Federer, opposto a David Ferrer (16-0 i precedenti in favore dello svizzero, l’ultimo incontro risale al 2014). Non prima delle 24.30 italiane l’incontro più atteso: Sascha Zverev contro Nick Kyrgios, con l’australiano che ha vinto entrambi i precedenti. Chiuderà il programma Rafa Nadal, a due vittorie dal numero 1 del mondo. Proverà a fermarlo Denis Shapovalov (nessun precedente fra i due). Sul Banque Nationale aprono sempre alle 18.30 italiane Donaldson e Schwartzman (il NextGen statunitense ha vinto l’unico precedente giocato quest’anno sull’erba di Eastbourne). A seguire Dimitrov-Haase (2-0 Grigor). Non prima delle nostre 21 sarà la volta di Anderson e Querrey (8-5 i precedenti in favore di Sam). In chiusura di programma (non prima delle 24.30 italiane) Chung-Mannarino si affronteranno per la prima volta in carriera.

Court Central

Non prima delle 12.30 (18.30 italiane)

[2] R. Bautista Agut vs G. Monfils

Non prima delle 14.30 (20.30 italiane)

[2] R. Federer vs D. Ferrer

Non prima delle 18.30 (24.30 italiane)

[4] A. Zverev vs [16] N. Kyrgios

A seguire

[1] R. Nadal vs [WC] D. Shapovalov

Banque Nationale

Non prima delle 12.30 (18.30 italiane)

J. Donaldson vs D. Schwartzman

A seguire

[7] G. Dimitrov vs Robin Haase

Non prima delle 15 (21 italiane)

K. Anderson vs S. Querrey

Non prima delle 18.30 (24.30 italiane)

H. Chung vs A. Mannarino