ATP Montreal: spettatori inferociti per le attese, si sono persi Federer

Montano le polemiche degli appassionati contro l'organizzazione del torneo. Imbottigliamenti fino a due ore ai controlli della security. In molti non hanno fatto in tempo ad assistere al match di Roger Federer

In testa al pezzo, potete vedere la folla di circa 6000 persone che ha gremito gli spalti, lunedì sera, per un semplice allenamento di Roger Federer. Non poteva quindi essere una sorpresa, per gli organizzatori della Coupe Rogers di Montreal (peraltro ottimi in tutto il resto), l’assembramento che si è venuto a creare ieri mattina ai cancelli d’ingresso, in vista del match d’esordio del campione svizzero. I controlli della security non sono certo una novità, le regole sono chiare da molti anni ormai, eppure non sono stati previsti “check point” aggiuntivi per una gestione più fluida della folla in arrivo. Il risultato sono state code che hanno fatto il giro dell’intero impianto, anche per coloro che, già in possesso di biglietto pre-acquistato, si erano comunque presentati in buon anticipo. Ovviamente, che Federer giocasse il primo match, alle 12.30, unito al fatto che lo svizzero ha pensato bene di spazzare via dal campo il malcapitato Polansky in poco più di 50 minuti, ha aggravato molto la situazione già di per sè critica.

Facendo la cronaca del match, notavamo come per l’intero primo set, e buona parte del secondo, a ogni cambio campo il flusso di persone che entravano a gremire le tribune fosse incessante. E purtroppo per molti di loro, alla fine non hanno potuto vedere che 2 o 4 game di un match già scarno e veloce di suo. Dopo aver speso discrete somme per i biglietti, anche se si trattava di un primo turno, la frustrazione quando non la rabbia sono perfettamente comprensibili. Diversi forum canadesi di appassionati sono stati intasati da messaggi furibondi, così come i social media, e non si sono contate le telefonate di protesta alle radio sportive locali.

Un inciampo sicuramente sgradevole, soprattutto perchè tranquilamente evitabile con un minimo di pianificazione, per un torneo splendidamente organizzato e godibilissimo sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico e i giocatori. La speranza è che il problema non si ripeta, perchè si può solo immaginare cosa verrebbe fuori in caso di una finale tra Roger e Rafa Nadal.