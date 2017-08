Challenger Portorose: avanza Berrettini, niente da fare per Vanni

Ottavi di finale del torneo sloveno: Matteo Berrettini supera in due set lo spagnolo Menendez-Maceiras. Luca Vanni lotta ma cede 6-4 al terzo contro Tsitsipas

Ieri al Zavarovalnica Sava Slovenia Open di Portorose si sono giocati gli ottavi di finale del singolare maschile, con due tennisti italiani ancora in corsa, Matteo Berrettini e Luca Vanni.

Ad aprire la giornata sul Central Court del TK Val Portoroz, sede del torneo, è stato proprio il 21enne romano, che ha affrontato il n. 7 del seeding e n. 148 del mondo, lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras,

I due si erano già incontrati lo scorso anno al Challenger di Ortisei, con vittoria in due set dello spagnolo, ma sul cemento sloveno il giovane azzurro si è preso la rivincita. Decisivo il lunghissimo primo set che Berrettini ha vinto 7-6 (8-6 il punteggio del tie break), per poi dilagare nel secondo parziale conquistato con il punteggio di 6-1.

In serata invece Luca Vanni, vincitore a Portorose nel 2015, ha dovuto arrendersi di fronte ad una delle grandi promesse del tennis mondiale, il 19enne Stefanos Tsitsipas, ex n. 1 juniores. Il giovane greco ha avuto la meglio in rimonta, 3-6 6-3 6-4, sull’esperto giocatore aretino, che si è arreso dopo due ore di battaglia.

Negli altri match, da segnalare la clamorosa eliminazione del n. 1 del seeding e unico top 100 in gara, Blaz Kavcic: il 30enne giocatore di casa è stato sconfitto 7-6 6-3 dal bosniaco Sektic. Gli altri favoriti invece hanno fatto il loro dovere. Stakhovsky ha imbrigliato senza grossi problemi il devastante servizio del “Karlovic francese” Albano Olivetti, vincendo con un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Più o meno lo stesso tempo che ha impiegato il serbo Krajinovic per chiudere la carriera di Grega Zemlja, superato in due set, 6-2 6-3

Negli altri tre match erano impegnati tre Next Gen: il 20enne spagnolo Martinez ha superato in tre set, 4-6 6-0 6-3, il connazionale Ortega-Olmedo, il 18enne sloveno Lah si è arreso con il punteggio di 7-6 6-3 al Davisman croato Franko Skugor ed infine l’altro spagnolo Fermosell Delgado, 19 anni, ha perso 6-3 6-2 contro il bielorusso Ivashka . E sarà proprio il 23 enne giocatore di Minsk, n. 203 ATP, a giocarsi oggi pomeriggio un posto in semifinale contro Matteo Berrettini. In caso di vittoria il giocatore romano, attualmente n. 162 del ranking, entrerebbe per la prima volta in carriera nei top 150.